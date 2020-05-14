Karamürsel Kaymakamı Canbaba'dan İlçe Halk Eğitim Merkezine ziyaret - Son Dakika

Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, İlçe Halk Eğitim Merkezi bünyesinde maske üretimi yapan usta öğreticileri ziyaret etti.

Müdürlük bünyesinde oluşturulan atölyede usta öğreticilerden oluşan 12 kişilik ekibin günlük ürettiği 500 maske, Karamürsel Devlet Hastanesine teslim ediliyor.

İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hamza Şahin'in eşlik ettiği ziyarette konuşan Canbaba, ülke olarak birlik ve beraberlik içinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının üstesinden geleceklerini belirterek, maske üretiminde emeği geçenlere teşekkür etti.