Son Dakika Haberleri: Karamürsel Yelken Kulübü Derneği Genel Kurulu

Karamürsel Yelken Kulübü Derneği Genel Kurulu

45 dakika önce

Karamürsel Yelken Kulübü Spor Derneği'nin 8. Olağan Genel Kurulu'nda Özen Aydoğan, başkan seçildi.

Karamürsel Yelken Kulübü Derneği Genel Kurulu, System.String[]
Karamürsel Yelken Kulübü Spor Derneği'nin 8. Olağan Genel Kurulu'nda Özen Aydoğan, başkan seçildi.


Karamürsel Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki kongrede, mevcut başkan Naci Toksoy aday olmazken, divan başkanlığına Namık Karadağ seçildi.

Özen Aydoğan tek aday olarak girdiği seçimde, 125 üyeden 27'sinin oyunu alarak başkan seçildi.


Kongre sonrası konuşan Aydoğan, 14 yıl önce ilçenin ilk yelken kulübünün kurulduğunu, belediyenin desteğiyle yeni tesislerin de ilçeye kazandırıldığını söyledi.


Yelken kulübü sporcularının başarılı sonular elde ettiğini belirten Aydoğan, "Hedefimiz, Karamürsel'in su sporlarıyla adını duyuran bir ilçe olmasına katkı sunmaktır. Daha fazla gencimizin deniz ve yelken sporuyla tanışmasını sağlamak istiyoruz. Bir diğer hedefimiz de Karamürsel'den Yelken Milli Takımı'na sporcu göndermek olacaktır." diye konuştu.

Başkanlığa Özen Aydoğan'in seçildiği Yelken Kulübü Spor Derneği'nin yönetim kurulu Gökhan Bozkurt, Kayhan Serbest, Okan İnanç, Özkan Kan, Reşat Kaya, Ufuk Topaloğlu'dan oluştu.

Denetim Kurulu üyeliğine ise Asil, Namık Karadağ, Emre Çetintürk, Yavuz Aksoy, Disiplin Kurulu üyeliğine de Asil, Nurettin Gürses, Osman Uğurlu, Nurettin Hamurcu seçildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 04:35 Kaynak: AA

Karadağ, Aydoğan, Karamürsel, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kilosu 80 Liraya Satılıyor! Genci Yaşlısı Bastonunu Alan Araziye Koşuyor Galatasaray'da Taraftarın Sevgilisi Fernando Muslera Yuvadan Uçuyor! Fenerbahçe'nin Genç Oyuncusu Oğuz Kağan Güçtekin, Ankaragücü Maçında İlk 11'de Sahaya Çıkacak Galatasaray, Hazırlık Maçında Ümraniyespor'u 3-2 Yendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.3.2019 17:20:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karamürsel Yelken Kulübü Derneği Genel Kurulu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]