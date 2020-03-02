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Karanlığa ışık tutan kadınların öyküleri, belgeselde anlatılıyor
35 dakika önce
DenizBank, Nebil Özgentürk yönetmenliğinde, Cumhuriyet'in ilk gününden bugüne toplumsal yaşantıya damgasını vuran kadınlara saygı duruşu niteliğindeki "Kadınımızın Hatıra Defteri" projesini hayata geçirdi.
DenizBank, Nebil Özgentürk yönetmenliğinde, Cumhuriyet'in ilk gününden bugüne toplumsal yaşantıya damgasını vuran kadınlara saygı duruşu niteliğindeki "Kadınımızın Hatıra Defteri" projesini hayata geçirdi.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:10
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