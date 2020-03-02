Karanlığa ışık tutan kadınların öyküleri, belgeselde anlatılıyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Karanlığa ışık tutan kadınların öyküleri, belgeselde anlatılıyor - Son Dakika Ekonomi

Karanlığa ışık tutan kadınların öyküleri, belgeselde anlatılıyor

35 dakika önce

DenizBank, Nebil Özgentürk yönetmenliğinde, Cumhuriyet'in ilk gününden bugüne toplumsal yaşantıya damgasını vuran kadınlara saygı duruşu niteliğindeki "Kadınımızın Hatıra Defteri" projesini hayata geçirdi.

Karanlığa ışık tutan kadınların öyküleri, belgeselde anlatılıyor, System.String[]

DenizBank, Nebil Özgentürk yönetmenliğinde, Cumhuriyet'in ilk gününden bugüne toplumsal yaşantıya damgasını vuran kadınlara saygı duruşu niteliğindeki "Kadınımızın Hatıra Defteri" projesini hayata geçirdi.

Nebil Özgentürk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:10 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Pegasus Havayolları, koronavirüs nedeniyle İtalya ve Irak seferlerini 16 Mart'a kadar durdurdu
Sınırı geçen göçmenin "Görüşürüz Türkiye, bir daha gelmem" sözlerine tepki: Nankörlük Rusya'dan hava sahası açıklaması: Türkiye'ye hava uçuşlarına dair güvenliği garanti edemeyiz Göçmenleri engelleyemeyen Yunanistan'a AB'den destek geldi

Son Dakika Haberleri
15:29 Gökçe, Dalaman'dan İstanbul'a dönmek için bindiği uçakta korku dolu anlar yaşadı
12:38 Yılmaz Morgül'den taziye ziyareti
12:38 Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök'le birlikte Mehmetçik için ağıt besteledi
12:17 Cüneyt Arkın, 34 şehidimizi "Canlarım, kınalı kuzularım" sözleriyle anarak gözyaşlarını tutamadı
11:43 Mülteci çocuklar için yardım çağrısı yapan Haluk Levent, gelen tepkiler üzerine paylaşımlarını sildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 00:45:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Karanlığa ışık tutan kadınların öyküleri, belgeselde anlatılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]