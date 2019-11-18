Son Dakika Haberleri: "Karanlığı Aydınlananlar" öykü yarışmasında dereceye giren hükümlü ödüllendirildi
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"Karanlığı Aydınlananlar" öykü yarışmasında dereceye giren hükümlü ödüllendirildi

6 saat önce

Kayseri'de, Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) himayesinde geçekleştirilen "Karanlığı Aydınlananlar" adlı öykü yarışmasında dereceye giren hükümlü yarım altınla ödüllendirildi.

Kayseri'de, Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) himayesinde geçekleştirilen "Karanlığı Aydınlananlar" adlı öykü yarışmasında dereceye giren hükümlü yarım altınla ödüllendirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Adalet Bakanlığı ve MEB'in eski hükümlülerin istihdamı konusunda ön yargıları kırmak, sosyal ve ekonomik anlamda toplumsal duyarlılığı geliştirmek amacıyla düzenlendiği yarışmada dereceye giren hükümlü için ödül töreni düzenlendi.

Cumhuriyet Başsavcılığında gerçekleştirilen törende, "Siyahtan Beyaza Karanlıktan Aydınlığa" adlı öyküsüyle bölge birincisi olan ve hakkında denetimli serbestlik tedbiri devam eden L.E.Ö'ye, ödülünü Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın verdi.

Törene, Başsavcı Vekili Ahmet Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci ile kurum personeli katıldı.

Adalet Bakanlığı, Kayseri, MEB, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 06:40 Kaynak: AA
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