KARANTİNA YURDUNA GELECEK OLANLARA BİR ÖĞRENCİ KOLONYA VE NOT BIRAKTI - Son Dakika
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KARANTİNA YURDUNA GELECEK OLANLARA BİR ÖĞRENCİ KOLONYA VE NOT BIRAKTI

6 saat önce

Mertcan ÖZTÜRK / İSTANBUL DHAYurt dışından gelecek ve 14 gün boyunca gözetim altına alınacak vatandaşlar için tahsis edilen öğrenci yurtlarından Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu'nda belirli aralıklarla dezenfekte çalışması yapılıyor.

KARANTİNA YURDUNA GELECEK OLANLARA BİR ÖĞRENCİ KOLONYA VE NOT BIRAKTI, System.String[]

Mertcan ÖZTÜRK/ İSTANBUL DHA

Yurt dışından gelecek ve 14 gün boyunca gözetim altına alınacak vatandaşlar için tahsis edilen öğrenci yurtlarından Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu'nda belirli aralıklarla dezenfekte çalışması yapılıyor. Yurtta kalan bir öğrencinin dolabına bıraktığı geçmiş olsun notu ve temizlik ürünleri ise dikkat çekti.

Avrupa'dan gelecek olan vatandaşlar için İstanbul'da tahsis edilen üç öğrenci yurdunda belirli aralıklarla dezenfekte çalışması yapılıyor. 14 gün boyunca gözetim altında kalacak vatandaşların oda ve yurdun çeşitli bölümlerinde özel kıyafetli ekipler öğleden sonra dezenfekte çalışması yaptı.

ÖĞRENCİ DOLABINA BİR NOT İLE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ BIRAKTI

3 bin 200 kişilik bin 72 odanın bulunduğu Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu'nda bir öğrencinin yurt dışından gelecekler için dolabına bıraktığı geçmiş olsun notu ise dikkat çekti. Konakladığı yurtta umreden gelecek vatandaşların kalacağını düşünen ve dolabına kolonya, deodorant, sabun, temizlik süngeri bırakan öğrencinin bıraktığı notta "Allah umre ibadetinizi kabul eylesin. İnşallah hayırlı haberlerle ayrılırsınız buradan. Kolonya ikramımız olsun. Duanıza talibiz. Allah'a emanet olun. Buzdolabımız biraz pis. Biz de yeni gelmiştik odaya, kusura bakmayın. Selametle kalın" ifadeleri yer aldı.

"HER ODADA BİR KİŞİ KALACAK ŞEKİLDE PLANLAMA YAPTIK"

İstanbul Vali Yardımcısı Bahattin Atçı, "Avrupa'dan gelen vatandaşlarımız 14 gün burada misafirimiz olacak. Her odada bir kişi kalacak şekilde planlama yaptık. Onları en güzel şekilde burada misafir etmeye çalışacağız. Doktorlarımızın gözetiminde 14 günü burada tamamlayacaklar" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Öğrenci yurdundan görüntüler

-Dezenfekte çalışmaları

-Öğrencinin dolaba bıraktığı not ve temizlik ürünleri

-İstanbul Vali Yardımcısı Bahattin Atçı ile röportaj

-Muhabir anonsu (Semih Çalışkan)

-Detay görüntüler


Fatih Sultan Mehmet, İstanbul, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 03:58 Kaynak: DHA
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