Karantinadaki baba yüzde 50 engelli oğlunu bıçaklayarak kaçtı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da korona virüsten (Covit-19) dolayı karantinada olan aile arasında çıkan kavgada iddiaya göre baba yüzde 50 zihinsel engelli olduğu öğrenilen oğlunu bıçaklayarak karantinadan kaçtı. Polis korona virüs temaslı olan babayı bulmak için çalışma başlattı.

Olay, Dervişpaşa mahallesi Kemal Aşkar caddesi üzerindeki binanın 2 katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Covit -19 temaslısı oldukları için evlerinde 4 günden bu yana karantinada olan aile arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre, 44 yaşındaki baba Kemal A.D., öfkelenerek yüzde 50 zihinsel engelli oğlu Emrah A.D.'yi (22) bıçaklayarak evden kaçtı. Sesleri duyan komşularının haber vermesi ile olay yerine polis ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bıçaklanan Emrah A.D.'yi ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırdı. Gencin durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olay sonrası polis ekipleri oğlunu bıçaklayarak karantinadan kaçan babayı bulmak için çalışma başlattı. - AFYONKARAHİSAR