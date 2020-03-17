Karantinadan kaçmaya çalışan umreciler ile polis arasında arbede yaşandı - Son Dakika

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Türkiye'de de görülen yeni tip koronavirüse karşı alınan tedbirler gün geçtikte genişletiliyor. Son olarak umreden dönen binlerce vatandaş 16 ilde tedbir amaçlı öğrenci yurtlarında 14 gün boyunca karantina altına alındı. Konya'daki Tahir Büyükkörükçü Yurdu'nda kalan vatandaşların ise kaçmaya çalıştığı belirtildi.

Yurdu terk etmek isteyen vatandaşların, kendilerini engellemek isteyen polislerle arbede yaşadığı ortaya çıktı.

"BUNDAN SONRAKİ SÜREÇTE PROBLEM OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Öte yandan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında, umre dönüşü koronavirüs tedbirleri kapsamında bir öğrenci yurdunda karantinaya alınan vatandaşların kaçmaya çalışması ile ilgili, "Bakan arkadaşlarımızla bir araya geldik ve daha detaylı bir plan yapıldı. Bundan sonraki süreçte problem olacağını düşünmüyorum" açıklamasında bulundu.

Bakan Koca'dan karantinadan kaçmaya çalışan vatandaşlarla ilgili açıklama: Bundan sonraki süreçte problem olmayacak