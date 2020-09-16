Karantinayı delip sahilde ortalığı birbirine katmıştı, Covid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

Karantinayı delip sahilde ortalığı birbirine katmıştı, Covid-19 testi pozitif çıktı

Antalya'da çocuğuyla birlikte Konyaaltı Sahili'ne gelip, 'hastayım, ölmek istemiyorum' diyerek iddiaya göre etrafa tükürmeye başlayan kadının Covid-19 testinin pozitif çıktığı ve aynı zamanda psikiyatri tedavisi de görmesi için hastaneye yatırıldığı öğrenildi.

Karantinayı delip sahilde ortalığı birbirine katmıştı, Covid-19 testi pozitif çıktı, System.String[]

Antalya'da çocuğuyla birlikte Konyaaltı Sahili'ne gelip, 'hastayım, ölmek istemiyorum' diyerek iddiaya göre etrafa tükürmeye başlayan kadının Covid-19 testinin pozitif çıktığı ve aynı zamanda psikiyatri tedavisi de görmesi için hastaneye yatırıldığı öğrenildi.

Polisi ve sağlık ekiplerini alarma geçiren olay dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde meydana geldi. Çocuğuyla birlikte sahile gelen Dilek M. (31), yanındaki bavulda bulunan eşyaları etrafa saçmaya başladı. Bu sırada, 'hastayım, ölmek istemiyorum' diye bağıran Dilek B., iddiaya göre sahilde etrafa tükürmeye başladı. Sahilde kısa süreli panik oluşurken durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerinde bulunan cankurtaranlar ise maske takmayan kadını diğer tatilcilerden uzak tutmaya çalıştı. Polis, kayıtları incelediğinde, Dilek M.'nin 14 günlük ev izolasyon kaydının olduğunu tespit etti. Bunun üzerin polis ve cankurtaran ekipleri, kadının etrafında önlem alıp, tatilcileri alana yaklaştırmadı. İhbarla bölgeye çağrılan bir belediye çalışanı ise kadının bulunduğu alanın etrafını ve eşyalarını dezenfekte etti.

Sık sık çakıl taşlarını avuçladı

Bu sırada yanındaki çocuğuna sarılıp sürekli "Allah'ım yeter artık. İnsanlar ölmesin ne olur" diye bağıran Dilek M.'nin sürekli çakıl taşlarını eline alarak avuçladığı gözlendi. Bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, Dilek M.'yi sakinleştirerek ambulansla hastaneye kaldırdı.

Dilek M.'nin Covid-10 testinin pozitif olduğu, evde izole altında olması gerekirken karantina ihlali yaparak sahile geldiği tespit edildi. Dilek M.'nin psikiyatri servisinde tedavi altına alındığı bildirildi. - ANTALYA

Konyaaltı Sahili, Koronavirüs, Antalya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 15:18 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karantinayı delip sahilde ortalığı birbirine katmıştı, Covid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi? İş kadını Suna Kıraç son yolculuğuna uğurlandı! Tabutundaki Osmanlı Sancağı dikkat çekti Kadınları istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan sözde hoca tüm suçlamaları reddetti Son Dakika! Türkiye'de tarihi gün! Koronavirüs aşısında ilk gönüllü uygulamasına ait görüntüler paylaşıldı Hapishane aşkı dehşet saçtı: 7 saat işkence görüp tecavüze uğradı Servisçiler, İmamoğlu'nun 10 bin yeni plaka satacağını açıklaması üzerine İBB önünde eylem yaptı Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı Kendisini döven kocasının affedilmesini istiyor: Lütfen hapisten çıkarın
Fenerbahçe'nin kapısından dönen Eran Zahavi net konuştu: Transfer olmayacağım Fenerbahçe'nin kapısından dönen Eran Zahavi net konuştu: Transfer olmayacağım         
15:15
Trabzonspor'un gündemine gelen Papiss Cisse, 2 yıllık sözleşme ve 1.5 milyon euro maaş istedi Trabzonspor'un gündemine gelen Papiss Cisse, 2 yıllık sözleşme ve 1.5 milyon euro maaş istedi         
14:30
İYİ Partili Vekil Ahmet Çelik'ten İmamoğlu'na çağrı: Lütfen bu yanlışı düzeltin İYİ Partili Vekil Ahmet Çelik'ten İmamoğlu'na çağrı: Lütfen bu yanlışı düzeltin         
14:06
Yıllarca birbirinden habersiz olan öz kardeşler 75 yıl sonra kavuştu Yıllarca birbirinden habersiz olan öz kardeşler 75 yıl sonra kavuştu         
13:52
Annesinin elini bırakıp yola koşan küçük kıza kamyon çarptı! Evladını kaybeden anne sinir krizi geçirdi Annesinin elini bırakıp yola koşan küçük kıza kamyon çarptı! Evladını kaybeden anne sinir krizi geçirdi         
13:10
AK Parti 22. dönem Erzurum Milletvekili İbrahim Özdoğan vefat etti AK Parti 22. dönem Erzurum Milletvekili İbrahim Özdoğan vefat etti         
12:53
İzmir'in simgelerinden olan 30 yıllık Hilton Oteli kapatılıyor İzmir'in simgelerinden olan 30 yıllık Hilton Oteli kapatılıyor         
12:19
Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı         
12:17
Maskesini evde unutan güzel sunucu, iç çamaşırından medet umdu Maskesini evde unutan güzel sunucu, iç çamaşırından medet umdu         
12:14
Kendisini döven kocasının affedilmesini istiyor: Lütfen hapisten çıkarın Kendisini döven kocasının affedilmesini istiyor: Lütfen hapisten çıkarın         
12:00
Halil Sezai'nin yaşlı adamı öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı Halil Sezai'nin yaşlı adamı öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı         
11:59
"Gel biraz gezelim" dediği kişiye önce kurşun yağdırdı, ardından cinsel organını kesti         
11:39
KADSİS ile yastık altı altınlar bankada değerlenecek, hem ülke hem vatandaş kazanacak KADSİS ile yastık altı altınlar bankada değerlenecek, hem ülke hem vatandaş kazanacak         
11:13
Acun Ilıcalı'dan Acun Ilıcalı'dan "Şeyma Subaşı ile evlendiğine pişman mısın?" sorusuna yanıt         
11:12
Vaka sayılarındaki artış sonrası sağlık çalışanları istifa etmeye başladı Vaka sayılarındaki artış sonrası sağlık çalışanları istifa etmeye başladı         
11:09
Evli kadına kafayı takmıştı! Ev hapsi cezasına savcı itiraz etti, tacizci tutuklandı Evli kadına kafayı takmıştı! Ev hapsi cezasına savcı itiraz etti, tacizci tutuklandı         
11:00
İstanbul'da parkta çocuğa hırsızlık yaptıran 'aile' görünümlü çete kameralara yansıdı İstanbul'da parkta çocuğa hırsızlık yaptıran 'aile' görünümlü çete kameralara yansıdı         
10:53
"Koronavirüs insan yapımı" diyen Çinli Virolog beklenen raporu yayınlayarak iddiasını kanıtladı         
10:06
Cübbeli Ahmet Hoca, at eti iddialarına ateş püskürdü: Yalan ve iftira Cübbeli Ahmet Hoca, at eti iddialarına ateş püskürdü: Yalan ve iftira         
09:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2020 15:29:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Karantinayı delip sahilde ortalığı birbirine katmıştı, Covid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei