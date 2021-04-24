Karantinayı ihlal eden şahıs yurda gönderildi - Son Dakika

Karantinayı ihlal eden şahıs yurda gönderildi
24.04.2021 17:58
Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma ve polis ekiplerinin müşterek yaptıkları yol uygulamasında karantina ihlal ettiği tespit edilen bir şahıs yurda gönderildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma ve polis ekiplerinin müşterek yaptıkları yol uygulamasında karantina ihlal ettiği tespit edilen bir şahıs yurda gönderildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında Elifli Mahallesi güzergahında yaptıkları müşterek yol uygulamasında karantinada bulunması gerektiği halde kuralları ihlal ettiği tespit edilen N.T.(58) isimli şahıs hakkında TCK-195 kapsamında adlı işlem başlatıldı. Ayrıca 3 bin 469 TL idari yaptırım uygulandı. Şahıs daha sonra, Münevver Ayaşlı Öğrenci Yurdu'nda karantina altına alınmak üzere sağlık ekiplerine teslim edildi. - SAMSUN
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