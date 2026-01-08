Karaoğlan Mahallesi\'nin Yeni Muhtarı Mesut Kobak

Uzun yıllardır Karaoğlan Mahallesi Muhtarlığı görevini yürüten Ali Haydar Temel'in, Karesi Kaymakamlığınca görevinden alınması sonrası yapılan ara seçimlerde Mesut Kobak muhtar olarak seçildi.

Balıkesir'in Karesi İlçesine bağlı Karaoğlan mahallesinin muhtarı Ali Haydar Temel, Karesi Kaymakamlığınca görevinden alınması sonrası YSK tarafından yenilenen ara muhtarlık seçimlerini Mesut Kobak kazandı. Balıkesir Merkez Karesi İlçesi Karaoğlan Mahallesi Muhtarlığında muhtarlık ara seçimleri yapıldı. Yapılan muhtarlık seçiminde aday olan Mesut Kobak muhtarlık seçimlerini kazanarak, Karaoğlan Mahallesi Muhtarlığında göreve başladı. Mahallenin yeni muhtarı seçilen Mesut Kobak mahalle halkının dert ve sıkıntılarını dinleyerek ilgili mercilere aktaracağını ve mahalle halkına yardımcı olacağını beyan etti. Muhtar Kobak, "Görevim süresince mahalle halkım ile iç içe yaşayarak mahallemin sıkıntılarını çözmeye çalışacağım ve mahalle halkımın dert ve sıkıntılarını dinlemeye hazırım" diyerek hizmet mesajı verdi. - BALIKESİR