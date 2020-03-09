Karaovalı kadınlar 8 Mart'ta sinema keyfi yaşadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karaovalı kadınlar 8 Mart'ta sinema keyfi yaşadı - Son Dakika

Karaovalı kadınlar 8 Mart'ta sinema keyfi yaşadı

52 dakika önce

Bodrum'un tarım ağırlıklı mahallesi Karaova'nın üreten kadınları, 8 Mart Kadınlar Günü'nde sinema keyfi yaşadı.

Karaovalı kadınlar 8 Mart'ta sinema keyfi yaşadı, System.String[]

Bodrum'un tarım ağırlıklı mahallesi Karaova'nın üreten kadınları, 8 Mart Kadınlar Günü'nde sinema keyfi yaşadı.


Bodrum Belediyesi ve Cinemarine Sinemalarının destekleri ile Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Bodrum Şubesi tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında ilk kez sinemaya giden Karaovalı kadınlar, gönüllerince eğlendi. Bodrum köylerinde yaşayan kadınlar sinemada "Eltilerin Savaşı" isimli Türk komedi filmini izledi. Belediye'nin tahsis ettiği araçlarla Mumcular ve Turgutreis mahallelerinden Bodrum merkeze gelen kadınları, fuayede Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Emel karşıladı.


Türkiye'de 8 Mart'ın bir kutlama değil anma etkinliği olduğunu söyleyen Çakaloğlu, "Bu anlamlı günde konuşacak ve tartışacak çok konumuz var. Biz birkaç saatliğine de olsa, kadınlarımızı mutlu etmek, onlara keyifli dakikalar yaşatmak için bu organizasyonu tertip ettik. Tüm kadınlarımızın gününü kutluyoruz" diye konuştu - MUĞLA

Dünya Kadınlar Günü, 8 Mart, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 12:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Erdoğan'dan Yunanistan'a göçmen çağrısı: Kapılarını aç, gitsinler diğer Avrupa ülkelerine
8 Mart'ta erkekler satış yaptı, çanta taşıdı, ev temizledi Özcan Deniz'den tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımı Fransa'da camiye silahlı saldırı: 1 kişi ağır yaralandı

Son Dakika Haberleri
22:25 Özcan Deniz'den tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımı
17:05 Survivor'da Evrim'in Sercan'a "Hem kel hem fodul" demesi tartışma yarattı
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
13:44 Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
13:44 Eve kapandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 01:26:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Karaovalı kadınlar 8 Mart'ta sinema keyfi yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]