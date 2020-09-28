Karapınar'a atanan Kaymakam Oğuz Cem Murat göreve başladı - Son Dakika

Karapınar'a atanan Kaymakam Oğuz Cem Murat, görevine başladı.

Karapınar'a atanan Kaymakam Murat'a, hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor.

Karapınar Ziraat Odası Başkanı Durmuş Üner, Süt Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Tartan ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Kemal Sözen, yeni Kaymakam Oğuz Cem Murat'ı ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini ilettiler.

Kaymakam Murat, Karapınar'in ilginç ve gelişime açık bir ilçe olduğunu kaydederek, "Hayvancılığı, tarımı ve GES ile Karapınar'ın önemli bir ilçe olduğunu biliyoruz. Hep birlikte hizmet etmeye alışacağız. Ziyaretler için teşekkür ediyorum." dedi.