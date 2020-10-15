Karapınar Gençlik Merkezi Müdürü Muhammet Ali Karakul, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle açık havada etkinlik yapmak istediklerini belirterek, "Gençlerimizin ilgisi bizleri memnun etti. Açık havada neşeli dakikalar yaşadılar." dedi.

Cumhuriyet Meydanı 'nda gerçekleştirilen etkinlikte, gençler sportif faaliyetlerle farklı ve güzel dakikalar yaşadı.

"Merkezim her yerde" faaliyetleri kapsamında Karapınar Gençlik Merkezi Müdürlüğü etkinlik düzenledi.

Son Dakika › Güncel › Karapınar'da 'Merkezim her yerde' etkinliği - Son Dakika

Ajax CEO'su Van der Sar, Altay Bayındır'ı takip ediyor

Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Kadir Şeker'e 12 yıl hapis cezası verilmesine isyan etti

Kuşadası'nda para tartışması yapan taksici ve müşteri birbirine girdi

Tartışma yaratan "Işıklar yanıyor" polemiğine Ahmet Necdet Sezer de dahil oldu

Kanser hastası eşinin sağlığı için bir günde karar verip, tüm hayatlarını değiştirdiler