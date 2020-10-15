Karapınar'da "Merkezim her yerde" etkinliği - Son Dakika

Karapınar'da "Merkezim her yerde" etkinliği
15.10.2020 11:29
"Merkezim her yerde" faaliyetleri kapsamında Karapınar Gençlik Merkezi Müdürlüğü etkinlik düzenledi.
"Merkezim her yerde" faaliyetleri kapsamında Karapınar Gençlik Merkezi Müdürlüğü etkinlik düzenledi.
Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, gençler sportif faaliyetlerle farklı ve güzel dakikalar yaşadı.
Karapınar Gençlik Merkezi Müdürü Muhammet Ali Karakul, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle açık havada etkinlik yapmak istediklerini belirterek, "Gençlerimizin ilgisi bizleri memnun etti. Açık havada neşeli dakikalar yaşadılar." dedi.
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