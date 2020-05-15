Karapınar'da mezarlıktan ağaç hırısızlığı - Son Dakika

Konya'nın Karapınar ilçesinde, Çetmi mezarlığında ağaç ve çiçek hırsızlığı yaşandı.

Hulusi Korkmaz, oğlu Ahmet Korkmaz'ın mezarı başına diktikleri çam ile elma ağacı fidanının yerinde olmadığı görünce tepki gösterdi.

Hırsızlara seslenen Korkmaz, "6 sene önce diktiğim fidanlarla avunuyordum. Keşke bize ulaşsalardı da biz onlara ağaç temin etseydik." dedi.

Mezarlıkta hırsızlık olayının yaşanmasına hem üzüldüklerini hem de şaşırdıklarını kaydeden Korkmaz, ölülere ve mezarlara saygı gösterilmesini istedi.

Başka mezarların başındaki ağaçların da söküldüğünü dile getiren Korkmaz, "Eğer gelip, bizden isteselerdi, ya da not bıraksalardı biz o hırsızlara 20 tane fidan verirdik. Bu yapılan insanların vicdanını yaralar. Bundan sonra gerekirse 24 saat nöbet bekleyip bu hırsızın peşine düşeceğim." ifadesini kullandı.