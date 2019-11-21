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Karapınar'da öğretmenlere etkili iletişim üzerine konferans verildi

6 saat önce

Karapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenler için "Okulda etkili iletişim" konulu konferans düzenlendi.

Karapınar'da öğretmenlere etkili iletişim üzerine konferans verildi, System.String[]

Karapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenler için "Okulda etkili iletişim" konulu konferans düzenlendi.

Kültür Merkezindeki konferansa Karatay Üniversitesi Rehberlik Uzmanı Ali Bozgedik katıldı.


İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Önal, "Ara tatil mesleki çalışma programı kapsamında bu etkinliği gerçekleştirdik. Çok verimli geçen programlarda desteklerinden dolayı başta Karapınar Ticaret Borsası Başkanlığına, değerli hocamıza ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz." dedi.


Yapılan konuşmaların ardından KTO Karatay Üniversitesi Rehberlik Uzmanı Ali Bozgedik, programa katılan öğretmenlere "Okulda etkili iletişim yöntemleri" konulu bir konferans verdi.

Karatay Üniversitesi, İbrahim Önal, Karapınar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 10:12 Kaynak: AA
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