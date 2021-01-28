Karapınar'da şiir dinletisi beğeni topladı - Son Dakika

Konya'nın Karapınar ilçesinde düzenlenen "Cemreler Düşmeden" adlı şiir ve müzik dinletisi beğeni topladı.

Karapınar Gençlik Merkezi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyularak gerçekleştirilen dinletide, gençler hünerlerini gösterdi.

İzleyenler tarafından beğenilen dinletiye, Karapınar Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Emirgazi Kaymakamı Mehmet Faruk Saygın, Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, Gençlik Merkezi Müdürü Muhammet Ali Karakul, bazı öğretmen ve öğrenciler katıldı.