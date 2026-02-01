Karapınar\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde pikapın çukura düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kurtbasan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.U. idaresindeki 42 L 6782 pikap, yol çalışmasında yola saçılan kumlar sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak çukura girdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA