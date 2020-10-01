Karapınar Kaymakamı Murat, mahalle gezilerinde vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika

Karapınar'a yeni atanan Kaymakam Oğuz Cem Murat, mahalle gezilerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Geçtiğimiz hafta görevine başlayan Kaymakam Murat, beraberinde Belediye Başkanı Mehmet Yaka, AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Zengin ve Belediye meclis üyeleri ile birlikte bazı mahalleleri ziyaret etti.

Kaymakam Murat, Çiğil, Yenikuyu, Karakışla, İslik, Hasanoba, Hotamış, Ortaoba, Kayacık, Küçük Aşlama, Sazlıpınar ve Akçayazı mahallelerinde muhtarlar ve mahalle sakinleriyle biraya gelerek, istek ve sorunlarını dinledi.

Kaymakam Murat, "Vatandaşlarımıza hizmet etmek için buradayız. Onların devletimizin yanlarında olduğunu bilmelerini istiyoruz." dedi.