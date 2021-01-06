Karapınar Kaymakamı Murat, ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika

Karapınar Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Esnaf ve Sanatkarlar Odasını ziyaret etti.
Kaymakam Murati ziyarette, oda başkanı Mustafa Zengin, oda yöneticileri Metin Kalkan, Mahir Yeşilyurt ve Özkan Tan ile görüştü.
Zengin, "Kaymakamımızın ziyaretinin ilçemizin sorunlarının çözümü noktasında faydalı olacağını düşünüyoruz. Kaymakamımızın halkla iç içe olması son derece yerindedir. Kendisine teşekkür ederim." dedi.
Başkan Zengin, Kaymakam Murat'a tablo hediye etti.
Kaynak: AA
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