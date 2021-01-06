Karapınar Kaymakamı Murat, ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika

Zengin, "Kaymakamımızın ziyaretinin ilçemizin sorunlarının çözümü noktasında faydalı olacağını düşünüyoruz. Kaymakamımızın halkla iç içe olması son derece yerindedir. Kendisine teşekkür ederim." dedi.

Kaymakam Murati ziyarette, oda başkanı Mustafa Zengin , oda yöneticileri Metin Kalkan, Mahir Yeşilyurt ve Özkan Tan ile görüştü.

Karapınar Kaymakamı Oğuz Cem Murat , Esnaf ve Sanatkarlar Odasını ziyaret etti.

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