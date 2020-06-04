Karasu Cumhuriyet Savcısı Aslan'a muhtarlardan teşekkür plaketi - Son Dakika

Sakarya'da, Karasu Cumhuriyet Savcısı Hasan Aslan'a, pandemi sürecinde ihtiyaç sahiplerine yardımlarından dolayı muhtarlar tarafından teşekkür plaketi verildi.

Savcı Aslan ve eşi Elif Aslan, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor günler geçiren ihtiyaç sahibi vatandaşları unutmadı.

Muhtarlar aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaşan Aslan ailesi, 75 yardım kolisi ve 50 bin lira destekte bulundu.

Savcı Aslan'ı ziyaret eden Yalı Mahallesi muhtarı Dursun Ali Akbaş, Aziziye Mahallesi muhtarı Besim Ömer Cengiz ve Kuzuluk Mahallesi muhtarı Temel Aslanbey, desteklerinden ötürü kendisine plaket takdim etti.

Aslan, yaptığı açıklamada, zor zamanlarda ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşarak bir nebze olsa da onlara yardımcı olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Muhtar Akbaş da yaptıkları yardımlardan dolayı Aslan'a teşekkür etti.