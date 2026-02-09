Karasu'da Boğulan Kişinin Kimliği Belirlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Karasu'da Boğulan Kişinin Kimliği Belirlendi

09.02.2026 22:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'dan denize açılan balıkçı Mustafa Ünlü'nün teknesi battı, cesedi Karasu'da bulundu.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde cesedi bulunan kişinin, İstanbul Sarıyer'den denize açıldığı balıkçı teknesinin batması sonucu boğulduğu değerlendirilen Mustafa Ünlü'ye ait olduğu belirlendi.

Yeni Mahalle Liman mevkisinde sahilde yürüyüş yapanlar, bir kişinin deniz kenarında hareketsiz yattığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve sahil güvenlik ile dalgıç ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlenen erkeğe ait cesedin üzerinden kimlik çıkmadı.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenaze, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne götürüldü.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma Timi ve Karasu Destek Tim Komutanlığınca yürütülen çalışmalarda, cesedin Mustafa Ünlü'ye (63) ait olduğu tespit edildi.

Sakarya Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı tarafından yapılan incelemelerde, Ünlü'nün balıkçı teknesiyle İstanbul Sarıyer'den denize açıldığı, iki gün önce Kefken Balıkçı Limanı'nda konakladığı belirlendi.

Ünlü'nün burada diğer balıkçılara teknesinin su aldığı ve aküsünde sorun yaşadığını söylediği bilgisine ulaşan ekipler, balıkçı limanının güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Çalışmalar sonucu Ünlü'nün, dün Kefken Balıkçı Limanı'ndan açıldığı teknesinin Karasu açıklarında su alarak battığı ve boğularak hayatını kaybettiği değerlendirildi.

Bu arada, güvenlik kamerası kayıtlarına Ünlü'nün iskeleden tekneyle denize açılmadan önceki görüntüleri yansıdı.

Kaynak: AA

Mustafa Ünlü, İstanbul, Güvenlik, Karasu, Güncel, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karasu'da Boğulan Kişinin Kimliği Belirlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sisi’den kritik Somali adımı Ülkeye asker konuşlandıracak Sisi'den kritik Somali adımı! Ülkeye asker konuşlandıracak
İngiltere’de Epstein depremi Başbakanlık Genel Sekreteri görevinden istifa etti İngiltere'de Epstein depremi! Başbakanlık Genel Sekreteri görevinden istifa etti
CHP’li belediye başkanı ifadeye çağrıldı CHP'li belediye başkanı ifadeye çağrıldı
Evinin bahçesinde korkunç son Başı şerit testereye sıkıştı Evinin bahçesinde korkunç son! Başı şerit testereye sıkıştı
Katliam gibi kaza 30 kişi feci şekilde can verdi Katliam gibi kaza! 30 kişi feci şekilde can verdi
Ülke tarihinde bir ilk yaşandı, gelişmeye Trump da kayıtsız kalamadı Ülke tarihinde bir ilk yaşandı, gelişmeye Trump da kayıtsız kalamadı

23:11
Tedesco’dan Trabzonspor maçı hakkında çarpıcı yorum
Tedesco'dan Trabzonspor maçı hakkında çarpıcı yorum
22:59
Annesi, kızı ve eşini öldüren adam intihar etti
Annesi, kızı ve eşini öldüren adam intihar etti
22:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün’e destek telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'e destek telefonu
22:06
Bakan Fidan: 12 Gün Savaşı’ndan birkaç saat önce ABD’den telefon aldık
Bakan Fidan: 12 Gün Savaşı'ndan birkaç saat önce ABD'den telefon aldık
21:54
Fenerbahçe, Gençlerbirliği’ni ilk yarıda bulduğu 3 golle yendi
Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni ilk yarıda bulduğu 3 golle yendi
21:47
Avustralya polisinden namaz kılan Müslümanlara sert müdahale
Avustralya polisinden namaz kılan Müslümanlara sert müdahale
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 23:13:58. #7.11#
SON DAKİKA: Karasu'da Boğulan Kişinin Kimliği Belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.