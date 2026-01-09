Karasu\'da Mangal Yangını Kontrol Altına Alındı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde iddiaya göre mangal yakıldığı esnada alevlerin etrafa dağılması neticesinde çıkan çatı yangını, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay Sakarya'nın Karasu ilçesi İncilli Mahallesi Stad Caddesi 604. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre dört katlı binanın çatı katında mangal yakmak isteyen bir vatandaş, etkili olan şiddetli rüzgar sebebiyle alevlerin kontrolünü kaybetti. Çatıya sıçrayan alevler hızla yayıldı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bina sakinleri tedbir gayesiyle dışarı çıkartılırken söndürme çalışmalarına başlandı. Ekiplerin müdahalesi ile yangın dairelere sıçramadan kontrol altına alındı. Çatı sökülerek soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

"Olayı camdan gördüm"

Olay yerinde dumanları görüp ihbarda bulunan Kadir Alemdar, "Olayı camdan gördüm. Dumanları görünce 112'ye bildirim yaptık. Ekipler anında müdahale etmeye başladılar. Daireleri boşalttık. Can kaybı yada zararı yok çok şükür. Doğalgaz vanası ve elektrik şalterlerini de kapattık. İtfaiye ekipleri geldikleri gibi çatı katına müdahaleye başladı. Daire sahibine de geçmiş olsun diyoruz" dedi. - SAKARYA