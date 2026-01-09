Karasu'da Mangal Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Karasu'da Mangal Yangını Kontrol Altına Alındı

Karasu\'da Mangal Yangını Kontrol Altına Alındı
09.01.2026 18:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Karasu ilçesinde mangal yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde iddiaya göre mangal yakıldığı esnada alevlerin etrafa dağılması neticesinde çıkan çatı yangını, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay Sakarya'nın Karasu ilçesi İncilli Mahallesi Stad Caddesi 604. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre dört katlı binanın çatı katında mangal yakmak isteyen bir vatandaş, etkili olan şiddetli rüzgar sebebiyle alevlerin kontrolünü kaybetti. Çatıya sıçrayan alevler hızla yayıldı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bina sakinleri tedbir gayesiyle dışarı çıkartılırken söndürme çalışmalarına başlandı. Ekiplerin müdahalesi ile yangın dairelere sıçramadan kontrol altına alındı. Çatı sökülerek soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

"Olayı camdan gördüm"

Olay yerinde dumanları görüp ihbarda bulunan Kadir Alemdar, "Olayı camdan gördüm. Dumanları görünce 112'ye bildirim yaptık. Ekipler anında müdahale etmeye başladılar. Daireleri boşalttık. Can kaybı yada zararı yok çok şükür. Doğalgaz vanası ve elektrik şalterlerini de kapattık. İtfaiye ekipleri geldikleri gibi çatı katına müdahaleye başladı. Daire sahibine de geçmiş olsun diyoruz" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, İtfaiye, Sakarya, Karasu, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Karasu'da Mangal Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polisler, anne ve bebeğini fırtınadan kalkanla korudu Polisler, anne ve bebeğini fırtınadan kalkanla korudu
Trump’a Venezuela freni: Senato, askeri güç kullanımını sınırlama adımı attı Trump'a Venezuela freni: Senato, askeri güç kullanımını sınırlama adımı attı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rahmi Koç ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rahmi Koç ile görüştü
2.5 ay önce imza atmıştı Aboubakar’ın geleceğiyle ilgili flaş gelişme 2.5 ay önce imza atmıştı! Aboubakar'ın geleceğiyle ilgili flaş gelişme
Yıldız Tilbe’den yıllar sonra gelen itiraf: Sağ kulağım duymuyor Yıldız Tilbe'den yıllar sonra gelen itiraf: Sağ kulağım duymuyor
Yine Barış Alper Yılmaz, yine transfer Talibi bu kez Premier Lig’den Yine Barış Alper Yılmaz, yine transfer! Talibi bu kez Premier Lig'den

19:37
TFF, bahis nedeniyle 43 antrenörü PFDK’ye sevk etti.
TFF, bahis nedeniyle 43 antrenörü PFDK'ye sevk etti.
18:58
Maduro’nun serbest kalma ihtimalini bu sözlerle açıkladı
Maduro'nun serbest kalma ihtimalini bu sözlerle açıkladı
18:27
Yolsuzluk davasında Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıkların tutukluluğuna devam kararı
Yolsuzluk davasında Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıkların tutukluluğuna devam kararı
18:06
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor
16:57
ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Şam’a gitti
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Şam'a gitti
16:55
Mutlu son Galatasaray’ın yeni yıldızı İstanbul’a geldi
Mutlu son! Galatasaray'ın yeni yıldızı İstanbul'a geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 19:44:24. #7.11#
SON DAKİKA: Karasu'da Mangal Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.