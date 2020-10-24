Karasu Nehri çevresindeki sonbahar renkleri güzel görüntüler oluşturdu - Son Dakika

Karasu Nehri çevresindeki sonbahar renkleri güzel görüntüler oluşturdu

24.10.2020 15:45
Karasu Nehri çevresindeki sonbahar renkleri güzel görüntüler oluşturdu, System.String[]

Türkiye'nin en hızlı akan nehirleri arasında gösterilen Erzincan'daki Karasu Nehri ve çevresi, sonbaharda sunduğu manzarayla ilgi çekiyor.

Türkiye'nin en hızlı akan nehirleri arasında gösterilen Erzincan'daki Karasu Nehri ve çevresi, sonbaharda sunduğu manzarayla ilgi çekiyor.

Fırat Nehri'nin can damarı kabul edilen ve Kemah Boğazı'ndaki dik kayalar ile Kemaliye ilçesindeki derin kanyon arasından geçen Karasu Nehri çevresindeki ağaçlar sonbaharın gelmesiyle sarı ve yeşilin farklı tonlarına büründü.

Her mevsim ayrı bir güzellik sunan ve Erzincan Ovası'nı boydan boya geçen nehrin çevresindeki ağaçlarda sonbaharın gelişiyle oluşan farklı renkler nehrin mavi tonuyla buluşunca yöreye gelen ziyaretçilere farklı güzellikler sunuyor.

Özellikle doğa tutkunları ve fotoğraf meraklılarının beğenisini toplayan nehir ve çevresi, AA ekibince drone ile havadan görüntülendi.

Fırat Nehri, Erzincan, Türkiye, Karasu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karasu Nehri çevresindeki sonbahar renkleri güzel görüntüler oluşturdu - Son Dakika

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