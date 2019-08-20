Son Dakika Haberleri: Karataş'ta "Mavi Masa" uygulaması başladı
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Karataş'ta "Mavi Masa" uygulaması başladı

1 saat önce

Karataş Belediyesi, vatandaşların şikayet ve önerilerini rahatça iletebilmesi için 'Mavi Masa' birimi açtı.

Karataş'ta
Karataş Belediyesi, vatandaşların şikayet ve önerilerini rahatça iletebilmesi için 'Mavi Masa' birimi açtı.

Konuyla ilgili olarak basın mensuplarına bilgi veren Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, kurdukları 'Mavi Masa' birimiyle amaçlarının halka daha verimli ve çözüm odaklı hizmet sunmak olduğunu söyledi.

Mavi Masa'nın ilçeye hayırlar getireceğini belirten, Topuz, "Bugün itibariyle hizmete giren, vatandaşlarımız ile belediyemiz arasındaki köprü olacak "Mavi Masa" uygulamamız, inanıyorum ki hemşehrilerimizi rahatlatacak ve onların taleplerini ve önerilerini değerlendirecek bir yapı da hizmet verecektir." dedi.
Necip Topuz, Karataş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 04:48 Kaynak: AA
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