Karatay Belediyesinin ağaç dikme etkinliği - Son Dakika
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Karatay Belediyesinin ağaç dikme etkinliği

18.04.2022 13:32
Karatay Belediyesinin ağaç dikme etkinliği

Karatay Belediyesi, "Daha Yeşil Bir Karatay" sloganıyla ilçede fidan dikme etkinliği düzenledi.

Karatay Belediyesi, "Daha Yeşil Bir Karatay" sloganıyla ilçede fidan dikme etkinliği düzenledi.

Karatay Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada göre, etkinlikte Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Saracoğlu Mahallesi'nde 52 bin metrekarelik alanda Karatay İzzet Bezirci İlköğretim Okulu öğrencileriyle birlikte hazırlanan fidanların toprakla buluşturdu. Etkinlikte iğde, akasya, sofora, dişbudak, katalpa, dut ve süs elması ağaçları dikildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, şunları kaydetti:

"Gelecek nesillere bırakılacak en değerli hazine yeşil bir dünyadır. Burası daha önce tamamen molozlarla kaplıydı ve öncelikle molozları temizledik. Şimdi de burayı fidanlarla süslüyoruz. Geleceğimize bırakacağımız en güzel miras; hemşehrilerimizin rahat bir şekilde yaşayabilecekleri tertemiz ve yemyeşil bir dünyadır. Karatay Belediyesi olarak bu hedefle yarınlarımıza yatırım yapıyor; çevremizi ve doğamızı korumaya yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız etkinliklerle ilçemizi hep birlikte yeşillendireceğiz ve her bir fidanla da yarınlarımıza nefes olacağız inşallah."

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Hasan Kılca, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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