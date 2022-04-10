Karatay'ın yeni aşevi inşaatı devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Karatay'ın yeni aşevi inşaatı devam ediyor

10.04.2022 10:30
Karatay'ın yeni aşevi inşaatı devam ediyor

Karatay Belediyesi'nin Türk Kızılayı işbirliğiyle hayata geçirdiği Yeni Aşevinin inşaatı devam ediyor.

Karatay Belediyesi'nin Türk Kızılayı işbirliğiyle hayata geçirdiği Yeni Aşevinin inşaatı devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, proje tamamlandığında günde en az 2 bin 500 ihtiyaç sahibine sıcak yemek hizmeti sunulacağı belirtildi.

Karatay Yeni Aşevi binası, 3 bin metrekarelik alana inşa edildiği aktarılan açıklamada, "8 milyon 700 bin liraya mal edilecek aşevi projesinde yemekhane, 5 adet sebze, meyve ve bakliyat deposu, kesimhane, soğuk hava deposu, dağıtım reyonları, idari bürolar ve toplantı salonu bulunacak." ifadesine yer verildi.

Görüşlerine yer verilen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, şunları kaydetti:

"Karatay Belediyesi olarak zengin medeniyetimizin en önemli unsurlarından birisi aşevi kültürünü yaşatmak ve desteklemek amacıyla ilçemizde yeni bir projeyi hayata geçirdik. Bu amaçla, geçtiğimiz aylarda Kızılay işbirliğiyle Hacıveyiszade Mahallemizde projemizin temelini atarak yeni aşevimizin inşaatına başladık. İnşaat hızla ilerliyor. Bu projenin maddi yönünden çok, manevi boyutunu önemsiyoruz. Sosyal belediyeciliğin en kıymetli yönlerinden birisi olan aşevi projesi kapsamında bize düşen sorumluluğu yerine getirerek hizmet zincirimize yeni bir halkayı ekliyoruz. Günde en az 2 bin 500, acil durumlarda ise 10 bin kişiye kadar hizmet verebilme kapasitesine sahip projemizin Konya'mıza, Karatay'ımıza ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Karatay'ın yeni aşevi inşaatı devam ediyor
Karatay'ın yeni aşevi inşaatı devam ediyor
Karatay'ın yeni aşevi inşaatı devam ediyor

YORUMLAR
500
Başkan Gürkan, inşaatı devam eden yemek ve ekmek fabrikalarını gezdi Başkan Gürkan, inşaatı devam eden yemek ve ekmek fabrikalarını gezdi Beyazgül Şanlıurfa Aşevini ziyaret etti Beyazgül Şanlıurfa Aşevini ziyaret etti

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karatay'ın yeni aşevi inşaatı devam ediyor - Son Dakika


Son Dakika
13:50 Ukrayna lideri Zelenski, açıkladı: Savaşın başından bu yana 19 bin 300 Rus askeri öldürüldü
13:48 Olay futbolu aştı! Ronaldo hakkında soruşturma başlatıldı
13:24 Bakan Nebati hayat pahalılığı hakkında konuştu: Biz de bu ülkede yaşıyoruz, aynı pazarda ve sofradayız
12:51 Kuzenlerin "Müzik çalar" kavgası kanlı bitti!
12:50 Bartu Küçükçağlayan, Hasan Can Kaya ile anısını paylaştı! "Karıma bebiş dedi"
12:48 Takipçileri sordu, Gülben Ergen cevapladı! İşte "Eşcinsel misin?" sorusunun cevabı
12:24 İftar sofrasında öğrencilere söyledi! İşte Erdoğan'ın en sevdiği yemek
12:21 Rusya-Ukrayna savaşı gıda emtia fiyatlarını etkiledi! Et fiyatları son 32 yılın en yüksek seviyesinde
11:56 Aslı Bekiroğlu sevgili kriterlerini sıraladı: Tipten yana derdim yok
11:07 Takipçilerinin gözünden kaçmadı! Şeyma Subaşı büyük aşkından kalan son izi de sildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2022 14:35:31. #1.13#
SON DAKİKA: Karatay'ın yeni aşevi inşaatı devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement