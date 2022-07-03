Karatay Lavanta Bahçesi kapılarını vatandaşlara açtı - Son Dakika
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Karatay Lavanta Bahçesi kapılarını vatandaşlara açtı

03.07.2022 12:28

Karatay Lavanta Bahçesi kapılarını vatandaşlara açtı Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından 2019'da Konya'ya kazandırıldıktan sonra şehrin en gözde mekanlarından birisi haline gelen Karatay Lavanta Bahçesi ziyarete açıldı.

Karatay Lavanta Bahçesi kapılarını vatandaşlara açtı

KONYA - Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından 2019'da Konya'ya kazandırıldıktan sonra şehrin en gözde mekanlarından birisi haline gelen Karatay Lavanta Bahçesi ziyarete açıldı.

Karatay Belediyesi'nin 2019'da Karaaslan Üzümcü Mahallesinde oluşturduğu Karatay Lavanta Bahçesi, Karatay Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yürütülen yoğun çalışmalar neticesinde hazır hale getirildi ve bahçe, kapılarını ziyaretçilerine açtı. Geçtiğimiz yıl kısa bir süreçte açık kaldığı halde on binlerce vatandaşın ziyaret ettiği Karatay Lavanta Bahçesi'nin bu yıl da adeta ziyaretçi akınına uğraması bekleniyor. Açıldığı daha ilk günden itibaren büyük ilgi gören Lavanta Bahçesi'ne uğrayan vatandaşlar; lavantalar arasına yerleştirilen salıncak, nostaljik mini traktör, köprüler, saman balyaları, su kuyusu ile seyir terasları ve yürüyüş yolları gibi daha birçok noktada diledikleri gibi fotoğraflar çekiyor. Karatay Lavanta Bahçesi içerisinde Karatay Belediyesi tarafından oluşturulan büfede dinlenen vatandaşlar, kendilerine ikram edilen Lavantalı dondurma ve gazozun da tadına bakma fırsatı buluyor.

Vatandaşlar Karatay Lavanta Bahçesi'ne hayran kaldı

Karatay Lavanta Bahçesi'nin etrafına yaydığı koku ve eşsiz renklere hayran kaldıklarını söyleyen ziyaretçiler, bahçeyi Karatay'a kazandıran Karatay Belediyesi'ne teşekkür etti. Düğün hazırlığı yapan Emre Arslan, Karatay Lavanta Bahçesi'ne ilk kez geldiğini ve her şeyiyle çok beğendiklerini söyledi. Arslan, "Düğün hazırlığı yapıyoruz ve düğün öncesinde dış çekim için burayı tercih ettik. Daha önce çekim için şehir dışına gitmeyi planlıyorduk ama Karatay Belediyesi'nin böyle bir bahçesinin olduğunu duyunca buraya geldik. Her şey çok güzel çok beğendik. Buraya yapılması gereken bir şeydi bu proje. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Ali Taşbaş da, Karatay Lavanta Bahçesi'nin açılacağını duyduğu için ailesiyle geldiğini belirterek, "Ailem ile birlikte bahçeyi dolaştık fotoğraf çektik. Çok güzel çok beğendik. İnsanlar buraya gelerek bir nevi stresini atıyor. Emeği geçen Karatay Belediye Başkanımız Sayın Hasan Kılca'ya teşekkür ediyorum" diye konuştu.

10 yaşındaki Zilay Kılıçarslan da Karatay Lavanta Bahçesi'ni çok beğendiğini ifade ederek, "Burası çok güzel. Bol bol fotoğraf çektirdik. Lavantaları kokladık. Çok güzel bir gezi oldu benim için" derken; 14 yaşındaki İbrahim Ethem Taşbaş da Karatay Lavanta Bahçesi'ni çok beğendiklerini, Lavanta'dan üretilen dondurma ve gazozun tadına baktıklarını kaydetti.

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Karatay, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karatay Lavanta Bahçesi kapılarını vatandaşlara açtı - Son Dakika

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