Karatay Termal 1922 Konyaspor: 2-1

STAT: İsmail Oğan

HAKEMLER: Mehmet Ali Özer , Vedat Demir, Ahmet ÖnaySERİK BELEDİYESPOR: İbrahim Demir - Atakan Cangöz, Murat Gürbüzerol , Sinan Kalaycı, Ahmet Bahçıvan (Dk.70 Kaan Mert Hasırcılar ), Tufan Kelleci (Dk.70 Ahmet Atik ), Yusuf Onur Arıkan, Abdulsamed Burak, Murat Erdemir (Dk.79 Raif Demir), Cenk Kaplan, Emre BekirKARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR: Kadem Burak Yaşar - Nuri Emre Akşit (Dk.59 Serhat Kot), Maksut Taşkıran, Selim Dilli, Yasin Abdioğlu, Ali Karakaya (Dk.89 Ahmet Önay), Ege Özkayımoğlu, Kuban Altunbudak, Celal Hanalp (Dk.34 Şener Kaya), Can Demir Aktav, Ekrem KayılıbalGOLLER: Dk.55 Emre Bekir, Dk.89 Sinan Kalaycı (Pen.) (Serik Belediyespor) - Dk. 68 Yasin Abdioğlu (Pen.) (Karatay Termal 1922 Konyaspor )SARI KARTLAR: Atakan Cangöz, Kaan Mert Hasırcılar (Serik Belediyespor) - Nuri Emre Akşit, Selim Dilli, Can Demir Aktav (Karatay Termal 1922 Konyaspor)Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Serik Belediyespor ile Karatay Termal 1922 Konyaspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Serik Belediyespor 2-1 kazandı.Maç, Karatay Termal 1922 Konyaspor'un vuruşuyla başladı. Her iki takımın zaman zaman ataklar geliştirdiği ilk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.55'inci dakikada gelişen Serik Belediyespor atağında Emre Bekir topu filelerle buluşturarak takımını öne geçirdi: 1-0.68'inci dakikada Serik'ten Atakan'ın ceza sahasında konuk ekipten Ekrem'e yaptığı müdahale sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Konya ekibinde penaltı atışını kullanan Yasin Abdioğlu topu ağlara gönderdi: 1-1.86'ncı dakikadaki Serik Belediyespor atağında ceza sahasında Selim'in Ahmet Atik'e yaptığı hareket sonrası hakem bir kez daha penaltı kararı verdi.89'uncu dakikada penaltı vuruşunu kullanan Sinan Kalaycı fileleri havalandırdı: 2-1.Maçı Serik Belediyespor 2-1 üstün tamamladı.

- Antalya