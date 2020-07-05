Karate camiası İstanbul'da bir araya geldi

Türkiye Karate Federasyonu (TKF) Başkanı Esat Delihasan, İstanbul'da karate camiası ile bir araya geldi.

Federasyondan yapılan açıklamada, Bursa, Yalova, Sakarya, Adana ve Ankara'nın ardından İstanbul'da karate camiası ile bir araya gelen başkan Delihasan'a yönetim kurulu üyesi Adem Özbektaş ile İstanbul Karate İl Temsilcisi Cengiz Sanin'in eşlik ettiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Esat Delihasan, göreve geldikleri günden bu yana Türk karatesinde her alanda başarıyı hedeflediklerini belirterek en önemli hedeflerinin 2021 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndan madalya ile dönmek olduğunu ifade etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süresince karate camiası ile uzaktan iletişim kurduklarını kaydeden Delihasan, "Karate camiası sporcusu, antrenörü, hakemi, yöneticisi ve velisi ile büyük bir ailedir. Hiç kimseyi ötekileştirmeden herkesin federasyonu olduğumuzu aklımızdan çıkarmadan görevimize devam edeceğiz. Karatenin temeli olan kulüplerimize yaptığımız yardımlara devam edeceğiz. Kulüpler ne kadar güçlü olursa Türk karatesi de o kadar güçlü olur." değerlendirmesinde bulundu.