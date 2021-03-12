Karatede Türk fırtınası - Son Dakika

Karatede Türk fırtınası

12.03.2021 16:43
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Karatede pandemi sonrası ilk uluslararası organizasyon İstanbul'da başladı.

Karatede pandemi sonrası ilk uluslararası organizasyon İstanbul'da başladı. Şampiyonanın ilk günü sabah seansında tatamiye çıkan Türk karateciler 4 dalda final şansı yakaladı.

Karatede pandemi sonrası ilk organizasyon olma özelliğini taşıyan Karate 1 Premier League'in İstanbul'da başladı. 72 ülkeden 584 sporcunun katıldığı organizasyonun ilk günü sabah seansında tatamiye çıkan sporcular dört kategoride finale çıktı.

Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Enes Özdemir'den oluşan son Avrupa ikincisi Erkek Kata Milli Takımı ilk iki turda en yüksek puanı alarak yarı finale çıktı. Yarı finalde de 26.2 puan alan Ay-Yıldızlı ekip İran'ın önünde finale yükseldi. Bu kategoride Kutluhan Duran, Gökay İlgezdi ve Mustafa Batuhan Özdemir'den oluşan Türkiye B takımı da üçüncülük maçı yapmaya hak kazandı.

Kadınlar katada Dilara Bozan da yarı final grubunda aldığı 25.54 puanla İran, Belarus ve İspanyol rakiplerini geride bırakarak finalist oldu. Avrupa üçüncüsü Bozan, Pazar günkü finalde Avrupa şampiyonu İspanyol Jaime Sandra Sanchez'le karşılaşacak.

Serap Özçelik Arapoğlu yine finalde

Kadınlar kumite 50 kiloda Tokyo 2020 Olimpiyatları'na katılmayı garantileyen Serap Özçelik Arapoğlu, son şampiyon olarak geldiği Karate 1 Premier League İstanbul'da finale çıkmayı başardı. İlk turu bay geçtikten sonra ikinci turda Ukraynalı Kateryna Kryva'yı 3-1 mağlup eden dünya ve Avrupa şampiyonu Arapoğlu, çeyrek finalde de Avrupa Gençler şampiyonu Azeri Madina Sadigova'yı 1-0 ile geçti. Yarı finalde çekişmeli maçta İranlı Sara Bahmanyar'ı 5-2 yenen Arapoğlu, altın madalya maçını Alman Shara Hubrich ile yapacak.

Erkekler kumite 50 kiloda Eray Şamdan da Karate 1 Premier League'in İstanbul ayağında finale yükselen dördüncü sporcu oldu. İlk turu bay geçtikten sonra ikinci turda Alejandro Fernando Ortiz'i 3-2 mağlup eden genç karateci, üçüncü turda Mısırlı Mohamed Salah Mohamed'i 3-0, çeyrek finalde Rus Evgeny Plakhutin'i 1-0 mağlup ederek son dörde kaldı. Yarı finalde normal süresi 0-0 biten çekişmeli mücadelede Azeri Firdovsi Farzaliyev'i hakem kararıyla 3-2 mağlup eden Şamdan, Pazar günkü finalde İspanyol Matias Garcia Gomez ile karşılacak.

Karate 1 Premier League İstanbul'da yarın erkekler kata, kadınlar takım kata, erkekler kumite 84, +84, kadınlar kumite 61, 68 ve +68 kg kategori maçları yapılacak. - İSTANBUL

Karatede Türk fırtınası
Karatede Türk fırtınası
Karatede Türk fırtınası
Karatede Türk fırtınası

Premier Lig, İstanbul, İran, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Karatede Türk fırtınası - Son Dakika Spor


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