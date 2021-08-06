Karavancılar, yangından kaçıp şehir merkezinde kamp kurdu - Son Dakika

Karavancılar, yangından kaçıp şehir merkezinde kamp kurdu

Karavancılar hem orman yangınlarına karşı tedbirli olmak hem de ormanlara giremedikleri için soluğu şehir merkezinde aldı

İZMİR - Yaz aylarında karavanlarına atlayıp ormanlık alanlarda kamp kuran karavancılar, hem orman yangınlarına karşı tedbirli davranmak hem de ormanlara girişin yasaklanması nedeniyle şehir merkezine yakın bölgelerde kamp kurmaya başladı.

Antalya ve Muğla'da meydana gelen orman yangınları, karavancıların da şehir merkezlerine yakın noktalara itti. Karavanları ile ormanlık alanlarda kamp kuran karavancılar, olası bir orman yangınına karşı tedbirli olmak ve ormanlara girişin yasaklanması nedeniyle soluğu İzmir'deki İncilatı Kent Ormanı'nda aldı. Şehir merkezine yakın bir noktada yeşilin hakim olduğu alanda kamp kuran vatandaşlar, havaların sıcak olması nedeniyle karavanlarında vakit geçiriyor.

"İnciraltı, karavancıların toplanma merkezi gibi oldu"

İzmirli Mesut Bayır, "Karavancılar, şehir merkezlerine gelmeye başladı. Zaten ormanlara girişler de yasaklandı. İnciraltı Kent Ormanı, karavancıların toplanma merkezi gibi oldu. Hava çok sıcak, bunalıyoruz. Yangınlar büyük felaket oldu. İnşallah en kısa zamanda yangınlar biter. Karavancılar doğada olmak ister. Şehirden kaçıp yeşillik arar. Ancak şu an şehir merkezindeyiz. Günlerimiz burada sakin geçiyor. Sıcaklardan kaçıp geldik. Karavan hayatı çok güzel" dedi.

"Yangınlar olunca korktuk"

Eşiyle birlikte karavanda kalan İbrahim Baytekin ise, "Burası bizim şehir hayatından kurtulduğumuz bir nokta. İzmirliler burada rahat ediyor. Belediye başkanımız da bize bir imkan sundu. Burada nefes alıyoruz. Ben Foça'daydım. Oranın da yanabileceğini düşünerek buraya kaçtık. Kaldığımız yer ormana yakındı. Yangınlar olunca korktuk. Hava da sıcak olduğu için tedirgin olduk. Yangının olmasını istemeyiz ama önlem almamız gerekiyordu. Olası bir durumda yangın söndürme çalışmalarını etkilemek, trafik sıkışıklığına yol açmak istemedik" diye konuştu.

Hava sıcaklıkları düşüyor

Öte yandan İzmir'de 40 dereceyi bulan hava sıcaklıklarının da yarından itibaren düşeceği belirtildi. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, mevsim normallerinin 6-8 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yarından itibaren 6-8 derece düşecek ve Ege Bölgesinin bazı kesimlerinde yağışlı hava hakim olacak.