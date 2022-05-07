Karayolu Trafik Güvenliği Günü'nde 3 araç sürücüsüne çiçek ve plaket verildi - Son Dakika
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Karayolu Trafik Güvenliği Günü'nde 3 araç sürücüsüne çiçek ve plaket verildi

07.05.2022 15:57
Karayolu Trafik Güvenliği Günü'nde 3 araç sürücüsüne çiçek ve plaket verildi

Karayolu Trafik Güvenliği Günü, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri tarafından düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Karayolu Trafik Güvenliği Günü, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri tarafından düzenlenen etkinlikle kutlandı. Etkinlik bünyesinde Okul servis şoförü olan ve yıl boyunca yapılan denetimlerde hiçbir eksiği bulunmayıp, tüm eğitimlere de eksiksiz katılan 3 sürücüye güvenli araç ve yol kullanımı nedeniyle Manavgat Kaymakamı Abdülkadir Demir tarafından plaket ve çiçek tektim edildi.

Manavgat Kaymakamı Abdülkadir Demir, Emniyet Müdürü Rasim Oymaağaç, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Tunç, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin hazır bulunduğu etkinlikte, açılan stant da trafik kuralları hakkında bilgilendirmeler yapılırken, broşür, kitap ve araç kokusu gibi materyaller dağıtıldı. Ayrıca, trafik yoğunluğunun olduğu cadde, sokak ve yollara uyarıcı afişlerin asıldı. Kutlamaların son bölümünde 3 sürücüye güvenli araç ve yol kullanımı nedeniyle Manavgat Kaymakamı Abdülkadir Demir tarafından plaket ve hediyeler verildi.

Trafik Haftası kutlamasının ardından, Manavgat Kaymakamı Abdülkadir Demir, Emniyet Müdürü Rasim Oymaağaç ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Tunç Manavgat Irmak Kenarında vatandaşlarla sohbet edip, çocuklarla top oynadı

Konuyla ilgili yapılan açıklamada vatandaşların özellikle de öğrencilerin trafik konusunda bilinçlenmelerinin sağlanması amacıyla çeşitli denetim ve seminerlerin gerçekleştirildiği belirtilerek "Hacıobası Yol Kontrol Noktasında 2020 yılından bu yana 3200 şoför ve yol kullanıcısına Trafik güvenliği çerçevesinde hız, emniyet kemeri kullanımı, alkollü araç kullanımı, yaya önceliği, uykusuz yorgun yola çıkmama, seyir halinde cep telefonu kullanımı ve kask kullanımı konusunda seminer ve eğitim verilmiştir. Okullarda 6 binbin 500 öğrenciye aynı konularda seminer verilmiş, 780 okul servis aracı kontrol edilmiştir. Denetim ve seminer ve eğitimlere devam edilecektir" denildi. - ANTALYA

Karayolu Trafik Güvenliği Günü'nde 3 araç sürücüsüne çiçek ve plaket verildi
Karayolu Trafik Güvenliği Günü'nde 3 araç sürücüsüne çiçek ve plaket verildi
Karayolu Trafik Güvenliği Günü'nde 3 araç sürücüsüne çiçek ve plaket verildi
Karayolu Trafik Güvenliği Günü'nde 3 araç sürücüsüne çiçek ve plaket verildi
Karayolu Trafik Güvenliği Günü'nde 3 araç sürücüsüne çiçek ve plaket verildi

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Manavgat, Jandarma, Hisarcık, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karayolu Trafik Güvenliği Günü'nde 3 araç sürücüsüne çiçek ve plaket verildi - Son Dakika


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