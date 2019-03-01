Karbel Karaköprü Belediyespor –artvin Hopaspor: 1-0

STAT: 11 Nisan
HAKEMLER: Mehmet Türkmen
, Vedat Demir, Uğur Aydoğdu
KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Ebubekir- Fatih
, Bilal Şeflek (Dk.89 Erhan), Adnan, Ramiz, Ahmet Şahbaz
, Mert (Dk.82 Mehmet), Emre (Dk.84 Mehmet Sefa), Hakan, Ali Sabuncu, Yasin
ARTVİN HOPASPOR: Ahmet Özden- Bilal Hallaçlar
, Mustafa Serkan
, Ali Kemal
(Dk.72 Mustafa Diler), Mustafa Pınar
(Dk.72 Emrah
), Fazlı, Volkan (Dk.62 Serbay), Arif, Rasimcan, Gökhan, Ufuk
GOL: Dk.67 Emre, (Karbel Karaköprü
Belediyespor)
SARI KARTlar: Fatih, Hakan (Karbel Karaköprü Belediyespor) – Volkan, Ufuk (Artvin
Hopaspor) TFF
3'üncü Lig 1'inci Grubun 24'üncü haftasında Karbel Karaköprü Belediyespor, sahasında konuk Artvin Hopaspor'u 1-0 yendi.
67'inci dakikada Bilal Şeflek sağ taraftan ceza alanına ortasıyla buluşan Emre, düzgün vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.
- Şanlıurfa