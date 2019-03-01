Son Dakika Haberleri: Karbel Karaköprü Belediyespor –artvin Hopaspor: 1-0

Karbel Karaköprü Belediyespor –artvin Hopaspor: 1-0

2 saat önce

STAT: 11 NisanHAKEMLER: Mehmet Türkmen, Vedat Demir, Uğur AydoğduKARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Ebubekir- Fatih, Bilal Şeflek (Dk.89 Erhan), Adnan, Ramiz, Ahmet Şahbaz, Mert (Dk.82 Mehmet), Emre (Dk.

Karbel Karaköprü Belediyespor –artvin Hopaspor: 1-0, System.String[]


STAT: 11 Nisan

HAKEMLER: Mehmet Türkmen, Vedat Demir, Uğur Aydoğdu

KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Ebubekir- Fatih, Bilal Şeflek (Dk.89 Erhan), Adnan, Ramiz, Ahmet Şahbaz, Mert (Dk.82 Mehmet), Emre (Dk.84 Mehmet Sefa), Hakan, Ali Sabuncu, Yasin

ARTVİN HOPASPOR: Ahmet Özden- Bilal Hallaçlar, Mustafa Serkan, Ali Kemal (Dk.72 Mustafa Diler), Mustafa Pınar (Dk.72 Emrah), Fazlı, Volkan (Dk.62 Serbay), Arif, Rasimcan, Gökhan, Ufuk

GOL: Dk.67 Emre, (Karbel Karaköprü Belediyespor)

SARI KARTlar: Fatih, Hakan (Karbel Karaköprü Belediyespor) –  Volkan, Ufuk  (Artvin Hopaspor)

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grubun 24'üncü haftasında Karbel Karaköprü Belediyespor, sahasında konuk Artvin Hopaspor'u 1-0 yendi.

67'inci dakikada Bilal Şeflek sağ taraftan ceza alanına ortasıyla buluşan Emre, düzgün vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.

- Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:08 Kaynak: DHA

Spor
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