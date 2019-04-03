Karbel Karaköprü Belediyespor-Silivrispor: 0-4

STAT: Faruk ÇelikHAKEMLER: Özcan Genel, Hacı Mehmet Ekmekyermez, Kerim ÇataklıKARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Ebubekir - Fatih, Ahmet, Hakan, Ramiz, Ali (Dk. 66 Rıdvan), Mert, Emre Demir (Dk. 36 Emre Pınar), Bilal, Yeldar, Adnan (Dk. 77 Mehmet Gaye)SİLİVRİSPOR: Mert - Halil, Yunus, Gökhan (Dk.





STAT: Faruk Çelik



HAKEMLER: Özcan Genel, Hacı Mehmet Ekmekyermez, Kerim Çataklı



KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Ebubekir - Fatih, Ahmet, Hakan, Ramiz, Ali (Dk. 66 Rıdvan), Mert, Emre Demir (Dk. 36 Emre Pınar), Bilal, Yeldar, Adnan (Dk. 77 Mehmet Gaye)



SİLİVRİSPOR: Mert - Halil, Yunus, Gökhan (Dk. 82 Muhammed), Ufukcan (Dk. 63 Çağrı), Metin, Vahit, Mehmet Albayrak, Emin (Dk 87 Sercan), Selçuk, Taner



GOLLER: Dk. 35 Taner, Dk. 62 ve 71 Halil, Dk.78 Gökhan (Silivrispor)



SARI KARTLAR: Yeldar, Mert (Karbel Karaköprü Belediyespor) - Mert (Silivrispor)



TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup 29'uncu hafta mücadelesinde Karbel Karaköprü Belediyespor, sahasında konuk ettiği Silivrispor'a 4-0 mağlup oldu.



35'inci dakikada konuk ekipte kazanılan serbest vuruşta topun başına Taner geçti. Taner'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.



62'nci dakikada Gökhan'ın pasında topla buluşan Halil'in topu ağlara gönderdi: 0-2.



71'inci dakikada Çağrı'nın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Halil, kendisinin 2 takımın 3'üncü golünü kaydetti: 0-3.



78'inci dakikada Vahit'in ortasında Gökhan'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-4.



- Şanlıurfa

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