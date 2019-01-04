Son Dakika Haberleri: Karda Kıyafetlerini Çıkartıp Dans Ettiler, Mankenlik Yapıp Haber Sundular

Karda Kıyafetlerini Çıkartıp Dans Ettiler, Mankenlik Yapıp Haber Sundular

42 dakika önce

Karaman'da buz gibi havada üzerlerindeki giysileri çıkararak yağan karın keyfini doyasıya çıkaran beş kafadar, paylaştıkları video ile sosyal medyada gündem oldu.

Karaman'da doğasever beş kafadar buz gibi havada giysilerini çıkartarak karlı zeminde doyasıya eğlendiler. O anları cep telefonuyla kaydeden kafadarlar, sosyal medyada paylaşınca ilgi odağı oldular.

BUZ GİBİ HAVADA ÜZERLERİNİ ÇIKARDILAR

Geçtiğimiz hafta sonu bir araya gelen 5 arkadaş, arazi araçlarıyla rakımı yüksek ve bol kar yağışının olduğu Karaman- Mersin Karayolu üzerindeki Sertavul mevkisine gitti. Burada araçlarından inen arkadaşlar, buz gibi havada üzerlerindeki giysileri çıkarak şortla kaldı. Soğuk havaya aldırış etmeyen kafadarlar, önce müzik eşliğinde oynadı daha sonra tek sıra halinde mankenler gibi yürüdü.

SOSYAL MEDYADA YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Hallerinden çok eğlendikleri anlaşılan beş kişi karda yüzmeyi de ihmal etmedi. Arkadaşlardan birisinin haber sunması da eğlencelerine renk kattı. Geçirdikleri bu eğlenceli dakikaları cep telefonlarıyla kayda alan doğa sever kafadarlar, bu görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşınca ilgi odağı olurken, izleyenleri güldürdü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:14 Kaynak: İHA

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