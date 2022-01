Son dakika haberleri! Karda mahsur kalan ambulansı köylüler traktörle çekerek yaralıya ulaştırdı - Son Dakika

Karda mahsur kalan ambulansı köylüler traktörle çekerek yaralıya ulaştırdı

ADANA - Adana'nın Saimbeyli ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşattı. Kar yağışı nedeni ile direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü aracı ile şarampole yuvarlanarak takla atarken kazaya müdahale için gelen ambulans, köylülerin yardımı ile yaralıya ulaştı. o anlar sosyal medya hesaplarından an be an yayınlandı. Saimbeyli ilçesinde kaza mahalline hareket eden 112 sağlık ekipleri, Saimbeyli karlı yolda zor anlar yaşadı. 112 sağlık ekiplerinin yardımına traktörleri ile çiftçiler koştu. Traktörün çektiği 112 sağlık ekipleri, yaralıya ulaşmayı başarırken o anlar sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.