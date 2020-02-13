Karda mahsur kalanları jandarma kurtardı - Son Dakika
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Karda mahsur kalanları jandarma kurtardı

6 saat önce

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde kar yağışı sebebiyle yayla yolunda araçlarıyla mahsur kalanların imdadına jandarma ekipleri yetişti.

Karda mahsur kalanları jandarma kurtardı, System.String[]

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde kar yağışı sebebiyle yayla yolunda araçlarıyla mahsur kalanların imdadına jandarma ekipleri yetişti.

Reşadiye Aybastı karayolu mevkisinde etkili olan kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı. Yolda mahsur kalan 6 kişi, jandarma ekiplerine durumu bildirdi. İhbar üzerine Reşadiye Bereketli Jandarma Karakol Komutanlığı ve karayolu ekipleri harekete geçti. İş makinesiyle kar nedeniyle kapalı yayla yolu ulaşıma açılarak, mahsur kalanlara ulaşıldı. 6 kişi araçlarıyla Bereketli Jandarma Karakol Komutanlığına getirildi. Jandarma ekipleri karakolda vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulundu.


Reşadiye, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:53 Kaynak: DHA
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