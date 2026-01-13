Kardan Kapalı Köyde Muhtar Hastaneye Ulaştırıldı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kardan yolu kapanan köyde rahatsızlanan muhtarı, ekipler hastaneye ulaştırdı.
Karlıova ilçesine bağlı Sarıkuşak köyü muhtarı Orhan Öz'ün rahatsızlanması nedeniyle yakınları 112 Acil Sağlık Merkezi'nden yardım talebinde bulundu.
Kardan yolu kapanan köye ulaşmak için Özel İdare ekiplerince çalışma yürütüldü.
Ekiplerce yolu açılan köyden alınan muhtar, Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
