Kardan Kız Kulesi'nden İstanbul'a Davet - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kardan Kız Kulesi'nden İstanbul'a Davet

Kardan Kız Kulesi\'nden İstanbul\'a Davet
08.01.2026 16:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Koyulhisar'daki çocuklar, yaptıkları kardan Kız Kulesi ile İstanbul'a davet edildi.

SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde kardan yaptıkları Kız Kulesi'nin karşısında çay içen çocukları Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy İstanbul'a davet etti. Çocuklar Kız Kulesi'ni görmek için İstanbul'a gitti.

Koyulhisar ilçesine bağlı Kızılelma köyünde yaşayan Adem Soylu, yeğenleriyle birlikte kar yağışını eğlenceye dönüştürdü. Çocuklar, Soylu'dan Kız Kulesi manzarasına karşı çay içmek istediklerini söyledi. Çocukların talebi üzerine Adem Soylu, İstanbul'un simgelerinden Kız Kulesi'ni yapmaya karar verdi. Soylu, çocukların da yardımıyla yaklaşık 2 saatte çalışmasını tamamladı. Çocukların yaptıkları bu çalışma medyada büyük ilgi gördü. Bakan Mehmet Nuri Ersoy, çocukları Kız Kulesi'ni görmeleri için İstanbul'a davet etti.

VALİ ŞİMŞEK ÇOCUKLARI AĞIRLADI

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, kardan İstanbul'un simgelerinden Kız Kulesi'ni inşa ederek büyük beğeni toplayan Adem Soylu ile yeğenleri Rasim Soylu, Badesu Soylu, İlyas Şahin ve İlker Şahin'i valilik makamında kabul etti. Çocukların, yaptıkları kardan Kız Kulesi manzarasında çay içtikleri anları sanal medyada paylaşılan görüntülerle kısa sürede geniş kitlelere ulaşan bu anlamlı çalışmaya ilişkin olarak Vali Şimşek, çocuklarla bir süre sohbet etti.

KIZ KULESİNİ YERİNDE GÖRECEKLER

Vali Şimşek, sohbette kardan yapılan Kız Kulesi'nin ortaya çıkış süreci, yapım aşamaları ve çocukların bu fikri nasıl geliştirdikleri hakkında bilgi aldı. Ortaya konulan emeğin, üretkenliğin ve hayal gücünün son derece kıymetli olduğunu vurgulayan Vali Şimşek, çocukların bu yaşta sanata ve estetik düşünceye ilgi duymasının memnuniyet verici olduğunu belirtti. Bu güzel çalışmanın sanal medya ve basında yer bulmasının ardından, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın davetlisi olarak bugün İstanbul'a gidecek olan Adem Soylu ve çocukları tebrik eden Vali Şimşek, kendilerini bu başarılarından dolayı kutladı.

Vali Şimşek, çocukların hayallerinin desteklenmesinin, öz güvenlerinin artırılmasının ve yeteneklerinin geliştirilmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti. Vali Şimşek, günün anısına çocuklara Sivasspor forması hediye ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Valilik tarafından misafir edilen çocuklar daha sonra uçakla İstanbul'a gitti.

Kaynak: DHA

Kız Kulesi, İstanbul, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kardan Kız Kulesi'nden İstanbul'a Davet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsun’da gelin kayınvalidesine karaciğerini verdi Samsun'da gelin kayınvalidesine karaciğerini verdi
ABD’de helikopter faciası: Düğününe saatler kala hayatını kaybetti ABD'de helikopter faciası: Düğününe saatler kala hayatını kaybetti
’Son aşkı’ 65 yaşındaki adama pahalıya patladı 'Son aşkı' 65 yaşındaki adama pahalıya patladı
Radamel Falcao futbola geri döndü İşte yeni takımı Radamel Falcao futbola geri döndü! İşte yeni takımı
Yapay zeka yüzünden nikahları iptal oldu Yapay zeka yüzünden nikahları iptal oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Malezya Başbakanı İbrahim’e Cumhuriyet Nişanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malezya Başbakanı İbrahim'e Cumhuriyet Nişanı

18:15
Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu
Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu
17:50
ABB’nin konser harcamalarına ilişkin davada tutuklu sanık kalmadı
ABB'nin konser harcamalarına ilişkin davada tutuklu sanık kalmadı
17:05
Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş İşte ele geçirilenler
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş! İşte ele geçirilenler
16:31
Suriye ordusu, YPG’ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor 142 bin kişi tahliye edildi
Suriye ordusu, YPG'ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor! 142 bin kişi tahliye edildi
15:49
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
14:10
YPG’ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 18:29:29. #7.11#
SON DAKİKA: Kardan Kız Kulesi'nden İstanbul'a Davet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.