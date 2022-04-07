KARDEMİR'den ihtiyaç sahibi ailelere 1650 koli ramazan kumanyası yardımı - Son Dakika
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KARDEMİR'den ihtiyaç sahibi ailelere 1650 koli ramazan kumanyası yardımı

07.04.2022 14:11
KARDEMİR'den ihtiyaç sahibi ailelere 1650 koli ramazan kumanyası yardımı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), ihtiyaç sahibi ailelere 1650 koli ramazan kumanyası yardımı yaptı.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), ihtiyaç sahibi ailelere 1650 koli ramazan kumanyası yardımı yaptı.

Fabrikadan yapılan açıklamada, KARDEMİR'in 85 yıldır gerek bölge gerekse Türkiye ekonomisi için sosyal sorumluluk projeleriyle ön plana çıktığı belirtildi.

Şirketin, daha önce olduğu gibi bu yıl da ramazanda ihtiyaç sahibi ailelere kumanya yardımı yaptığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bölgenin en önemli istihdam ve üretim merkezlerinden biri olan şirketimiz, çalışanlarımıza verilen ramazan kolilerinin yanı sıra yönetim kurulumuzun kararıyla bu sene de bağışta bulunma kararı aldı. Şirketimiz ve Karabük Valiliği koordinasyonunda planlanan ramazan kumanyası bağışı projesi kapsamında 1650 kolinin teslimatını gerçekleştirdik. İhtiyaç sahibi vatandaşlara ramazan kolilerimizin ulaştırılmasında rol üstlenen Valilik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına teşekkür ederiz."

KARDEMİR'den ihtiyaç sahibi ailelere 1650 koli ramazan kumanyası yardımı
KARDEMİR'den ihtiyaç sahibi ailelere 1650 koli ramazan kumanyası yardımı

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İHH Erbil'de ihtiyaç sahibi ailelere ramazan kumanyası dağıttı İHH Erbil'de ihtiyaç sahibi ailelere ramazan kumanyası dağıttı İHH, Bosna Hersek'te ihtiyaç sahibi ailelere ramazan kumanyası dağıttı İHH, Bosna Hersek'te ihtiyaç sahibi ailelere ramazan kumanyası dağıttı

Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KARDEMİR'den ihtiyaç sahibi ailelere 1650 koli ramazan kumanyası yardımı - Son Dakika


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SON DAKİKA: KARDEMİR'den ihtiyaç sahibi ailelere 1650 koli ramazan kumanyası yardımı - Son Dakika
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