Son Dakika Haberleri: KARDEMİR'de 2023 hedefi
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KARDEMİR'de 2023 hedefi

2 saat önce

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç, katma değeri yüksek ileri teknoloji ürün çeşitliliğini artırarak milli ürün çeşitliliğine daha fazla katkı vermek istediklerini belirtti.

KARDEMİR'de 2023 hedefi, System.String[]
Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç, katma değeri yüksek ileri teknoloji ürün çeşitliliğini artırarak milli ürün çeşitliliğine daha fazla katkı vermek istediklerini belirtti.
Güleç, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 10 yıl önce başlayan yatırımların büyük bir bölümünün tamamlandığını ancak hiç durmadan yeni yatırımlara da devam ettiklerini aktardı.
Her geçen gün ülkeye değer katan bir fabrika olmaya devam ettiklerini Güleç, "Üretim artışı, satın alma, satış ve pazarlama politikalarımız, süreç iyileştirme faaliyetlerimiz ve katma değeri yüksek ürün potansiyeli bizi hep ileriye taşıdı. Katma değeri yüksek ileri teknoloji ürün çeşitliliğimizi daha da artırarak ülkemizdeki milli ürün çeşitliliğine daha fazla katkı vermek istiyoruz. Bu amaçla 'KARDEMİR 2023' adı altında büyük bir dönüşüm projesi başlattık. Özellikle otomotive ve savunma sanayilerine yönelik önemli yatırımlarımız var." ifadesini kullandı.
Güleç, bu amaçla çalışma gurubu da oluşturduklarını anlatarak, şunları kaydetti:
"Özellikle savunma sanayi sektöründe araştırmalarımız var. Sektördeki kurum ve kuruluşlar ile diyalog içindeyiz. Sektörün istediği çelikleri üretmek istiyoruz. Ülkemizde başta ray olmak üzere birçok konuda olduğu gibi bu alanda da yerlilik payını artırabileceğimizi biliyoruz. Aynı şekilde yerli otomobil üretimi konusunda da taşın altına elimizi koyuyoruz. Bu konuda da hedeflerimiz büyük. Savunma sanayisinde olduğu gibi otomotiv sanayisi içinde bir çalışma grubumuz var. Otomotiv sanayisinin ihtiyaç duyduğu ürünleri tedarik edebileceğimizi de biliyoruz. Çalışmalar hızla devam ediyor."
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 05:40 Kaynak: AA
Karabük, Ekonomi
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