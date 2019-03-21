Son Dakika Haberleri: Kardemir Karabükspor'da Adanspor Maçı Hazırlıkları

Kardemir Karabükspor'da Adanspor Maçı Hazırlıkları

46 dakika önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, 2 Nisan Salı günü sahasında oynayacağı Adanaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Kardemir Karabükspor'da Adanspor Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, 2 Nisan Salı günü sahasında oynayacağı Adanaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Hasan Doğan Spor Tesislerinde teknik direktör İlhan Özer yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşusuyla başladı.

Kondisyon ağırlıklı iki saatlik idman, yarım sahada maçla son buldu.

İdmana, sakatlığı bulunan Yusuf Akbulut ile U18 Milli Takımı aday kadrosuna çağrılan Fatih Tultak ve Arda Belen katılamadı.

Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2. Lig'e düşmelerinin kesinleştiğini, kalan maçlara ülke futboluna oyuncu kazandırmak amacıyla çıkacaklarını söyledi.

Lige milli maçlar nedeniyle ara verildiği vurgulayan Özer, kendilerinin çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 09:21 Kaynak: AA

Kardemir Karabükspor, Spor
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