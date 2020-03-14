Kardemir Karabükspor, TFF 3. Lig'e düştü - Son Dakika
Son Dakika Spor Kardemir Karabükspor, TFF 3. Lig'e düştü - Son Dakika Spor

Kardemir Karabükspor, TFF 3. Lig'e düştü

6 saat önce

Bir dönem Süper Lig'deki performansıyla dikkati çeken Kardemir Karabükspor'un TFF 3. Lig'e düşmesi kesinleşti.

Kardemir Karabükspor, TFF 3. Lig'e düştü, System.String[]

Bir dönem Süper Lig'deki performansıyla dikkati çeken Kardemir Karabükspor'un TFF 3. Lig'e düşmesi kesinleşti.

Son dönemde ekonomik sorunlar yaşayan Kardemir Karabükspor, 2017-2018 sezonunda Süper Lig'den TFF 1. Lig'e, 2018-2019 sezonunda da 1. Lig'den TFF 2. Lig'e düştü.

TFF 2. Lig'de Kırmızı Grup'ta mücadele eden kırmızı-mavili ekibin, ödenemeyen futbolcu borçlarından dolayı 3 puanı silindi. Oynadığı 27 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 22 yenilgi yaşayan Karabük temsilcisi, 28. haftaya 6 puanla son sırada girdi.

Ligde 7 müsabakası kalan Kardemir Karabükspor'un, 28. haftada Eyüpspor'un Etimesgut Belediyespor'u 2-1 yenmesiyle ligde kalma şansı tükendi. Eyüpspor 29 puanla 14. sıraya yükselirken, Etimesgut Belediyespor 28 puanla 15. sıraya geriledi. Ligde 6 puanı bulunan Karabük temsilcisi, kalan 7 maçını da kazanması durumunda 27 puana ulaşabilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, Kardemir Karabükspor, Karabük, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 05:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kardemir Karabükspor 3. Lig'e düştü
Fenerbahçe, Konyaspor'a 1-0 yenildi Fenerbahçeli taraftarlar, Ali Koç'u istifaya davet etti Luiz Gustavo'dan takım arkadaşlarına eleştiri: İşler iyi giderken herkes Ronaldinho

Son Dakika Haberleri
23:48 Bülent Korkmaz: "VAR sistemindeki hakem hiçbir zaman hata yapmamalı"
23:43 Luiz Gustavo'dan maç sonu flaş sözler!
23:43 Fenerbahçe'de Zeki Murat Göle'den itiraf! "Utanıyorum..."
23:42 Maçın ardından
23:32 Bülent Korkmaz: 9 kişi kalmamıza rağmen maçı bitirmemiz anlamlıydı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 00:00:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kardemir Karabükspor, TFF 3. Lig'e düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]