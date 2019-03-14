Kardemir Karabükspor Yönetiminde Görev Dağılımı Yapıldı

Kardemir Karabükspor Kulübü'nün olağanüstü genel kurulunda seçilen yeni yönetimin görev dağılımı yapıldı.

Kardemir Karabükspor Kulübü'nün olağanüstü genel kurulunda seçilen yeni yönetimin görev dağılımı yapıldı.



Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Mehmet Yüksel başkanlığında toplanan yönetim kurulunda, asbaşkanlığa Necati Kodoloğlu ve Serdal Acar, genel sekreterliğe Murat Aslan, mali işler sorumluluğuna Erol Topcuoğlu, basın sorumluluğuna Kerem Demir ve Resul Akyol, profesyonel futbol şube sorumluluğuna Atilla Burgaz, amatör futbol şube sorumluluğuna Ersin Büyüktepe, salon sporları şube sorumluluğuna Recep Özdemir, tesisler ve idare sorumluluğuna Ahmet Çetin'in getirildiği belirtilirken, Köksal Yılmaz ve Alparslan Kamil Yılmaz'ın ise yönetim kurulu üyesi olarak görev yapacağı ifade edildi. - KARABÜK

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