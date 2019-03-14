Son Dakika Haberleri: Kardemir, Ülkenin En "Kalın" Kangalını Üretti

Kardemir, Ülkenin En "Kalın" Kangalını Üretti

34 dakika önce

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR), Türkiye'nin en kalın kangalını ürettiği bildirildi.

Kardemir, Ülkenin En
Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR), Türkiye'nin en kalın kangalını ürettiği bildirildi.

Fabrikadan yapılan açıklamada, son yıllarda gerçekleştirilen yatırımlarla katma değeri yüksek ürünlere yönelen ve kurulan ray profil haddehanesiyle Türkiye'nin tek ray ve ağır profil üreticisi konumuna gelen KARDEMİR'in, 2016 yılında işletmeye aldığı Çubuk Kangal Haddehanesinde her geçen gün vasıflı çelik üretim çeşitliliğini artırdığı belirtildi.

Açıklamada, "2018 yılında, Çubuk Kangal Haddehanesi üretimlerini bir önceki yıla göre yüzde 29 artışla 360 bin tona, ürün kalite sayısını ise 39'dan 73'e çıkaran KARDEMİR, tesiste bugün 52 milimetre çaplı Türkiye'nin en kalın kangalını da üreterek sanayinin hizmetine sundu." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan, şunları kaydetti:

"Çubuk Kangal Tesislerindeki üretimleriyle başta otomotiv sektörü olmak üzere savunma ve makine imalat sanayisine hizmet veren KARDEMİR'in, bugün üretimini başarı ile gerçekleştirdiği ve dünyada sayılı tesiste üretilebilen 52 milimetre çapında kangal ürünü, yurt içi kullanıcılara olduğu gibi ihraç pazarlarına da satış yapılacak."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:58 Kaynak: AA

Çubuk, Türkiye, Ekonomi
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