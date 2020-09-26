"Kardeş için her şey yapılır" dedi, böbreğini verdi - Son Dakika

"Kardeş için her şey yapılır" dedi, böbreğini verdi

"Kardeş için her şey yapılır" dedi, böbreğini verdi ADÜ Araştırma Hastanesi'nde iki kardeş arasında canlıdan canlıya böbrek nakli yapıldı Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde böbrek nakli ekibi, iki kardeş arasında canlıdan canlıya böbrek nakli...

"Kardeş için her şey yapılır" dedi, böbreğini verdi

ADÜ Araştırma Hastanesi'nde iki kardeş arasında canlıdan canlıya böbrek nakli yapıldı

AYDIN - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde böbrek nakli ekibi, iki kardeş arasında canlıdan canlıya böbrek nakli ameliyatı gerçekleştirdi. Kardeşine böbreğini veren 51 yaşındaki Muğdat Aydemir, "Kardeş için her şey yapılır, canımın yarısını kardeşime verdim" dedi.

Diyabet ve hipertansiyona bağlı kronik böbrek yetmezliği bulunan Ferit Aydemir'in sağlığına kavuşması için abisi Muğdat Aydemir'den böbrek nakli yapılmasına karar verildi. Aydın ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü Böbrek Nakli ekibi tarafından yapılan kontrollerin ardından canlıdan canlıya böbrek nakli işlemi başarıyla gerçekleştirildi. Ferit Aydemir, operasyon sonrası kardeşinin böbreği ile yeniden sağlığına kavuştu.

Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ender Demirkıran, Böbrek Nakli Uzmanı Genel Cerrah Doç. Dr. Eyüp Murat Yılmaz, Genel Cerrah Doç. Dr. Mahir Kırnap, Nefroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yavuz Yeniçerioğlu ile Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı'ndan Doç. Dr. Kamil Varlık Erel ve Doç. Dr. Sinan Yılmaz ve Nefroloji Bölümü'nden Doç. Dr. Hakan Akdam'dan oluşan ekip tarafından gerçekleştirilen canlı böbrek naklinin başarıyla tamamlanması hem doktorları hem de nakil yapılan aileyi sevince boğdu.

"Hastamızın durumu gayet iyi"

ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ender Demirkıran, gerçekleştirilen nakille ilgili olarak, "Ülkemizde 25 bin böbrek nakli bekleyen hasta bulunmakta. Böbrek nakli insanın hayat kalitesini son derece yükselten bir durum. Biz 2017 Aralık ayında ilk böbrek naklimizi Mehmet Haberal hocanın gelmesi ile birlikte yaptık. Bugüne kadar canlı verici ameliyatlarını yapmıştık ama daha ağırlıklı olarak kadavradakileri yapmaktaydık. İki kardeşte birbirlerine böbrek naklinde bulunduk. Şu an için hastamızın durumu gayet iyi. Türkiye'de organ bağışının daha üst düzeylere çıkartılması gerekmekte" diye konuştu.

"Nakil başarılı geçti"

İki kardeşten canlıdan böbrek naklini gerçekleştirdiklerini ifade eden, Nefroloji Bölümü'nden Doç. Dr. Hakan Akdam, "Naklimiz gayet başarılı geçti, herhangi bir sorun olmadı. Bu hastamızda tam uyum vardı. Bu da böbreğin yaşam süresinin daha uzun olmasını sağlayacaktır" dedi.

"Çocuklarda da böbrek nakli başlatacağız"

Genel Cerrah Doç. Dr. Mahir Kırnap, hastalarının bundan sonraki süreçte kana kana su içmesini sağladıkları için ekip olarak çok mutlu olduklarını ifade etti. Dr. Kırnap ayrıca yakında merkezimizde bir devlet üniversitesinde çocuklarda da böbrek naklini başlatacaklarını duyurdu.

"Bütün hocalarımızdan Allah razı olsun"

Kardeşinin böbreği ile sağlığına kavuşan Ferit Aydemir, 6 ay önce bu hastalığının başladığını belirterek, "6 ay önce hastaneye geldim. Tedavilerime başlandı. Bugün de abimden böbrek naklimi aldım. Allah bütün hocalarımızdan razı olsun" dedi.

"Canımın yarısını kardeşime verdim"

Kardeşinin böbrek yetmezliği olduğu için seve seve kardeşine böbreğini verdiğini ifade eden Muğdat Aydemir, "İnşallah bundan sonra hayatına sağlıklı ve başarılı bir şekilde devam eder. Buradaki doktor ve hemşire arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Kardeş için her şey yapılır, canımın yarısını kardeşime verdim" diye konuştu.

Böbrek Nakil Koordinatörü Özgül Özbek ise, öncelikli olarak hastalarını diyalize almamak olduğunu belirterek, "Hastalarımızın kendi böbreği ile idare edebildiği kadar etmelerini istiyoruz. Hastamıza 6 ay süren bir tedavi uyguladık. Buna rağmen hastamızın kronik böbrek yetmezliği süreci ilerledi. Hastamıza tedavi süreçlerini anlattık. Bu süreçte hastamızın kardeşleri böbrek vermek istedi. Abisinin yaşı daha büyük olduğu için onu tercih ettik. Daha sonra başarılı bir şekilde nakil gerçekleştirildi.

Kardeş için her şey yapılır dedi, böbreğini verdi
Kardeş için her şey yapılır dedi, böbreğini verdi
Kardeş için her şey yapılır dedi, böbreğini verdi
Kardeş için her şey yapılır dedi, böbreğini verdi

Adnan Menderes Üniversitesi, Araştırma Hastanesi, araştırma, Aydın, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 11:46 - Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık 'Kardeş için her şey yapılır' dedi, böbreğini verdi - Son Dakika

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