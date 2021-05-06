Kardeş kavgası kanlı bitti: 17 yaşındaki çocuk abisini bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika

Kardeş kavgası kanlı bitti: 17 yaşındaki çocuk abisini bıçaklayarak öldürdü

Konya'da 17 yaşındaki bir çocuk, 30 yaşındaki abisiyle önce tartıştı. Kısa zamanda tartışmanın büyümesiyle, 17 yaşındaki genç çocuk abisini bıçakladı. 30 yaşındaki ağabey Rahim A. olay yerinde hayatını kaybetti.

Merkez Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi Seyyad Hamza Sokak'taki evlerinde U.A. (17) ile ağabeyi Rahim A. (30) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Bir süre sonra evden ayrılan ağabey-kardeş apartmanın önünde kavga etmeye başladı. Kavgada U.A. ağabeyini bıçakla yaraladı. HAYATINI KAYBETTİ Rahim A. komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan U.A. polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Emniyete götürülen şüphelinin işlemleri sürdürülüyor.

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