Son Dakika Haberleri: Kardeş Şehir Ardino'dan Nilüfer'e Ziyaret

Kardeş Şehir Ardino'dan Nilüfer'e Ziyaret

58 dakika önce

Nilüfer Belediye Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Bulgaristan'daki kardeş şehir Ardino Belediyesi'nden gelen heyeti ağırladı.

Kardeş Şehir Ardino'dan Nilüfer'e Ziyaret, System.String[]
Nilüfer Belediye Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Bulgaristan'daki kardeş şehir Ardino Belediyesi'nden gelen heyeti ağırladı.

Ardino Belediye Başkanı Resmi Murad, Meclis Başkanı Sezgin Bayram, Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, Ardino'dan gelen muhtarlar, Hak ve Özgürlükler Hareketi Bursa Temsilcisi Taner Çavuş ve iş insanlarıyla birlikte Başkan Bozbey'i ziyaret etti. Nilüfer Belediyesi'nin çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirten Ardino Belediye Başkanı Resmi Murad, 31 Mart yerel seçimlerinde Mustafa Bozbey'e başarılar diledi. Murad, "Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçileceğinize inancımız tam. Nilüfer'de uyguladığınız başarılı çalışmaları, Bursa genelinde de uygulayacağınızı biliyoruz" dedi.

Ardino Belediyesi heyetini ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Nilüfer Belediye Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey de, destekleri için Ardino Belediye Başkanı Resmi Murad'a teşekkür etti. Ardino Belediye Başkanı Resmi Murad, ziyaretin sonunda Bozbey'e, Ardino'nun meşhur Şeytan Köprüsü tablosunu hediye etti. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 02:35 Kaynak: İHA

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