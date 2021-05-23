Kardeşi Atilla Peker'in gözaltına alınmasına Sedat Peker'den ilk tepki: Neden sadece benim kardeşimi alıyorsunuz? - Son Dakika

Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ile koruması Yunus Olcay, Muğla'nın Fethiye ilçesinde gözaltına alındı. Peker'in kaldığı villada arama yapan ekipler, ruhsatsız tabanca ile iki şarjör ele geçirdi. Bulunduğu villada gözaltına alınan Atilla Peker ve koruması Yunus Olcay'ın, polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

"NEDEN SADECE BENİM KARDEŞİMİ ALIYORSUNUZ?

Bu gelişmenin ardından Sedat Peker, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden kardeşi Atilla Peker ile koruması Yunus Olcay'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Peker, "Devletin kutsallığına inanmış olan şahsım tarafından bunu söylemek çok acı. Ancak namusu maaşı kadar olan bazı bürokratlar; Korkut Eken'le Mehmet Ağar'ı neden gözaltına almıyorsunuz, sadece benim kardeşimi alıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.