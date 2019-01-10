Kardeşini El Arabasıyla Taşıyan Dedeye Bakanlık Sahip Çıktı

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Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 9 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller

Erdoğan'a Danışman Olan Mariam Kavakçı'yla İlgili Konuşan Saadet Partili Cihangir İslam: Şık Bir Baba-Kız İlişkimiz Oldu